Il maestoso cedro tagliato per una malattia diventa gioco per bimbi

Gioco per i bimbi dell’asilo: nuova vita per il maestoso cedro tagliato ai primi di aprile nel parco del centro culturale Multiplo grazie al lavoro dei genitori della scuola dell’infanzia "I Tigli". Nel weekend i genitori - coordinati dall’ingegnere Alberto Rabitti, dalla pedagogista Chiara Maistri e da Rosella Zangelmi dell’ufficio ambiente - hanno infatti allestito il giardino della scuola, lavorando sul posto, posizionando, levigando e rendendo sicuri per i bambini parte dei tronchi ricavati dal cedro, abbattuto perchè colpito da una malattia (amilaria) che lo rendeva pericoloso per i visitatori del parco.

Il Comune di Cavriago da tempo, in nome del riuso, ha ricavato da alberi abbattuti panchine (parco del Rio Valle o del parco del Cerchio) o si è lavorato sul recupero, creando l’albero-habitat del Multiplo. "In circostanze negative abbiamo visto opportunità, creando luoghi educativi all’aperto adatti ai più piccoli usando solo materiale vegetale locale", commenta l’assessore all’Ambiente Luca Brami.