Il maestro che rifuggiva l’etichetta di artista

di Sandro Parmiggiani*

Se ne è andato, due anni fa, il 22 giugno 2021, Stanislao Farri, ed è stato sepolto nel cimitero di Bibbiano, accanto alla moglie Wanda Leoni. A Bibbiano Stanislao era nato il 6 luglio 1924, e al paese in cui aveva trascorso l’infanzia e l’adolescenza è rimasto sempre sentimentalmente legato. Aveva svolto in gioventù il lavoro di tipografo – fu tra i fondatori della Cooperativa Operai Tipografi in via Roma a Reggio – ma il richiamo della passione, la fotografia, che l’aveva segnato fin dagli anni Quaranta – quando scattava fotografie con una rudimentale macchina di legno e sperimentava lo sviluppo delle pellicole in qualche piatto rotto di casa – era stato ineludibile. Dalla metà degli anni Cinquanta, Farri diventa un apprezzato fotografo in bianco e nero, affermandosi rapidamente sia nell’attività professionale (fotografia industriale e pubblicitaria per alcune grandi aziende emiliane, immagini di opere d’arte e di architetture) sia in quella amatoriale – comincia a partecipare a concorsi fotografici, anche a livello internazionale, e presto non mancano i premi e i riconoscimenti.

Subito Stanislao si rivela un fotografo eccezionale per la padronanza assoluta del linguaggio, per il persistente interesse per gli aspetti formali dell’immagine, in particolare per l’azione della luce che sa percepire come nessun altro, e per la conquista e affinamento di una straordinaria maestria in camera oscura. In particolare, svolge, fin da quegli anni, una costante ricerca di registrazione e di documentazione della civiltà e della cultura della sua terra, giacché per Farri la fotografia mai può rinunciare a essere strumento di conservazione della memoria: indagine che è sfociata in numerosi volumi illustrati e in libri frutto di ricerche fotografiche personali – ricordiamo, tra gli altri, i volumi sull’arte del legno nell’Appennino reggiano, sui caselli per la produzione del Parmigiano Reggiano, sui carri agricoli, sulle vecchie meridiane, sugli spaventapasseri.

Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, Farri si cimenta anche con la fotografia a colori: le sue immagini sono una rivelazione, sia per la scelta delle inquadrature sia per le ricerche, nello spirito del tempo, che conduce su manifesti appesi o sulle lamiere corrose di vecchie auto – quelle immagini vengono presentate nel 1986 allo CSAC di Parma in una mostra con testo in catalogo di Massimo Mussini. Farri ottiene nel tempo apprezzamenti e riconoscimenti assai diffusi, sia in Italia – nel 1998 è stato designato autore dell’anno dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) – sia all’estero, ove l’interesse per il suo lavoro è andato crescendo nei decenni scorsi, come dimostra la sua partecipazione a importanti mostre fotografiche di gruppo in Spagna, Stati Uniti, Svizzera.

Farri è stato un uomo di grande modestia e di straordinaria umanità, lontanissimo dal cliché dell’artista oggi imperante – del resto lui stesso avrebbe negato di essere considerato un artista e avrebbe accettato solo la definizione di “fotografo”.

Farri è rimasto, in fondo, sempre legato alla cultura contadina, della povera gente, in cui era cresciuto, nella quale contano certi saldi valori, e non altri. Per lui la fotografia è stata uno strumento di riscatto sociale: con essa ha saputo guadagnarsi, anno dopo anno, da vivere, raccogliendo la sfida di partire da zero, senza appoggi, ma solo basandosi sulle proprie capacità di potere dimostrare ciò che sapeva fare.

Nel suo progetto di vita non contava certo la ricchezza, ma la dignità (fedele all’insegnamento della madre: “male non fare, paura non avere”), la conquista del sapere, l’ostinato chiedersi del “perché” delle cose e delle esistenze, cercando di penetrare nel loro cuore segreto, e di cogliere i momenti di bellezza che si rivelano solo a chi abbia l’animo per intercettarli nelle loro continue manifestazioni.

Purtroppo, dopo la scomparsa di Stanislao Farri, non è stato possibile – per l’impossibilità di accedere al suo archivio personale di fotografie originali, da lui stesso stampate, di negativi e di libri fotografici – lavorare a un progetto di valorizzazione dell’artista e dell’uomo che pure alcuni suoi amici e il Comune di Bibbiano avevano in animo di realizzare.

