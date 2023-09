Il maggiore dei carabinieri Pallante ottiene la ’medaglia mauriziana’

Il maggiore dei carabinieri Maurizio Pallante, comandante del nucleo investigativo di Reggio, ha ricevuto la "Medaglia Mauriziana", conferita con Decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro della Difesa, agli ufficiali ed ai sottufficiali che hanno raggiunto i 50 anni di servizio, calcolati sommando gli anni di lavoro con quelli trascorsi al comando di reparti dell’Arma. E’ stato il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Andrea Milani, a consegnare il riconoscimento (nella foto). Pallante vanta anche esperienze di servizio in Bosnia Herzegovina e Kosovo. Nella sua carriera professionale ha ricevuto la medaglia d’argento per lungo comando militare, la Croce d’oro per 25 anni di servizio, medaglie del ministero della Difesa per le missioni all’estero, le medaglie Nato per le missioni in Bosnia, Kosovo e Balcani, oltre alla medaglia dell’Onu e dell’Esercito Usa.