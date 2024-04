Il magistrato antimafia: "Spostare la lotta al Nord"

ALBINEA (Reggio Emilia)

Le interdittive? Servono, e tanto. Il condizionamento del voto? Possibile, perché oggi la criminalità organizzata è di tipo economico, e quindi parla con tutti. Occorre un salto di qualità nelle indagini? Assolutamente, e per farlo servono più risorse, dirottando nel Nord Italia uomini e mezzi che oggi sono concentrati al Sud, con una sproporzione che non ha più ragione d’essere. È stata una serata particolarmente interessante quella di giovedì sera, in una Sala civica del Comune di Albinea, stipata in ogni ordine di posto, dal titolo "La presenza della mafia nel reggiano: quali azioni di contrasto?", promosso dall’organizzazione "Reggio diritti libertà", con il patrocinio del Comune di Albinea, e che ha visto come protagonista il Procuratore capo Calogero Gaetano Paci, storico magistrato antimafia, che fu a Palermo negli anni di Falcone e Borsellino.

"Quella che vediamo oggi è una criminalità organizzata che ha saputo cambiare pelle – spiega Paci -. Dal processo Aemilia a oggi, i cambiamenti sono radicali. Vi è la ricerca di una sorta di ‘pax sociale’, perché essa è necessaria per portare avanti i propri traffici. Non più una criminalità predatoria, ma una che mira a gestire imprese". In questo contesto emergono quindi due ulteriori aspetti. Il primo: i condizionamenti, possibili, alla politica. Il secondo, gli strumenti di contrasto alla mafia-imprenditrice: le interdittive. "La criminalità organizzata non si fa problemi a interloquire con gli esponenti politici del territorio, indipendentemente dal colore politico. Sono passati i tempi in cui Cosa Nostra non intratteneva rapporti col PCI perché quest’ultimo la combatteva aspramente – prosegue il Procuratore capo -. La mafia-imprenditrice ha convenienza a parlare con tutti". Le interdittive? "Sono uno strumento preziosissimo, determinante. E bene ha fatto la Regione Emilia Romagna ad estenderne il raggio anche all’economia privata. È soprattutto una forma di contrasto che va nell’interesse dei tanti imprenditori onesti che vogliono operare secondo regole".

Infine, il tema, spinoso, delle risorse a disposizione per portare avanti indagini sempre più complesse: "Istruire un’indagine sulle false fatturazioni necessita tempo, una preparazione più specifica e articolata da parte di chi le fa. Soprattutto occorrono risorse: di mezzi e di persone – questo il succo del discorso di Paci –. Vi è una sproporzione fra quelle che vengono destinate agli uffici del Sud e quelle del Nord. Giustificate, sicuramente, in un passato in cui la criminalità organizzata poneva là il fulcro dei suoi traffici. Ma oggi, è l’opposto. È il Nord il luogo dove le mafie hanno radicato le loro attività e investono. È qui dove si combatte la battaglia più importante, ed è qui dove risorse addizionali dovrebbero essere allocate".