Il mago, i mercatini e il tour in trenino

Ultimi eventi in centro in vista del Natale. Oggi alle 16 in piazza San Prospero ’Christman Show. Magie di Natale’. In scena il mago Luca. Continua l’attività alla pista di pattinaggio su ghiaccio allestita nei pressi del parco del Popolo. In piazza Prampolini oggi dalle 9 alle 19,30 aperto il mercatino natalizio "Creare con l’arte". E da piazza della Vittoria partono le corse del trenino di Natale, con un tour in centro fra luminarie e mercatini. Alle 17 al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio viene proposto il film d’animazione "Il faraone, il selvaggio e la principessa" del regista Michel Ocelot.