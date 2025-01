’Il malato immaginario’. Chiodi porta Molière al Teatro Boiardo

Questa sera il Teatro Boiardo di Scandiano ospita "Il malato immaginario" di Molière, con la regia Andrea Chiodi. Interpreti principali: Lucia Lavia e Tindaro Granata. Lo spettacolo ha inizio alle 21. La commedia è tra le più conosciute del drammaturgo francese, nonché sua ultima opera, scritta nel 1673.

Per questo lavoro Andrea Chiodi si affida all’adattamento e alla traduzione di Angela Demattè nel portare in scena le vicende familiari dell’ipocondriaco Argante, circondato da medici inetti e furbi farmacisti, ben felici di alimentare le sue ansie per tornaconto personale. Come l’avaro Arpagone, Argante è vittima di sé stesso e burattino di chi gli sta intorno, prigioniero della sua stessa paura. Un’ossessione – l’ipocondria – che in questa versione dell’opera di Molière diventa piena protagonista. Ne deriva un’opera onirica e irriverente, divertente e contemporanea. Biglietti da 22 a 10 euro. Info: www.cinemateatroboiardo.com - www.ater.emr.it s.bon.