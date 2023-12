Il malato immaginario fa tappa a Boretto

Stasera alle 21 al teatro del Fiume di Boretto la stagione di prosa prosegue con la messa in scena de "Il malato immaginario. L’ultimo viaggio" con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota e Marco Zoppello (che cura anche la regia), per una produzione di Stivalaccio Teatro-Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale.

Un’imperdibile esperienza di "teatro nel teatro" in cui viene messa in scena la storia del "Malato Argante", vecchio ipocondriaco che tra purghe e salassi va dissipando la propria fortuna. Il tutto a partire da una storia che vede protagonista lo stesso Molière e una sua compagnia di attori, durante un loro esilarante "ultimo viaggio", in cui ad ogni costo lo "spettacolo" deve continuare… Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-963758 oppure 963759, altrimenti consultare la pagina social del teatro di Boretto. Prevendite anche su Vivaticket.