Il maltempo ha causato allagamenti

Il maltempo ha provocato diversi disagi negli ultimi giorni a San Martino, in particolare in centro. Già mercoledì, a causa del vento forte, alcuni grossi rami erano caduti su strade. In particolare, i volontari della Protezione civile locale erano intervenuti per rimuovere parte di albero caduto nei pressi della palestra Bombonera, senza provocare danni a persone o cose. E l’altro pomeriggio è stata la forte pioggia a provocare problemi: allagamenti si sono avuti tra via Magnanini, via Primo Maggio, via Aldo Moro, ma anche in corso Umberto dove l’acqua è arrivata pure in alcuni negozi. Con scopettoni si è cercato di evitare conseguenze maggiori. Alcuni cittadini hanno segnalato qualche intoppo ai tombini.