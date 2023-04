Il Manhattan trasloca "Dopo 40 anni di storia me ne vado dal centro Abbiamo perso clienti"

di Lara Maria Ferrari

I reggiani dovranno semplicemente abituarsi a pensarlo in un altro posto, e imparare il nuovo indirizzo. Parliamo del Manhattan, negozio storico del centro città, ancora per poco sito in via Guido da Castello, che presto si trasferirà a Codemondo.

"Ci occorreranno due mesi per sbrigare tutte le pratiche e il trasloco, ma per i primi di giugno dovremmo essere pronti con il nuovo negozio, nella vecchia sede di Eros Moto – attacca Enzo Cadoppi, il titolare, 49 anni –. Aperto nel 1982, l’ho rilevato nel 2012, perciò di clientela affezionata se ne è formata tanta nel tempo. Ma ora è venuto il momento di cambiare aria e trasferirci dal centro alla periferia. Ho fatto un post su Facebook per annunciarlo, è venuto il momento di renderlo ufficiale".

"Non stare a chiederti come, dove e quando, e soprattutto perché – ha scritto il commerciante sul social network –. Mantieni la calma: a tempo debito avrai tutte le risposte che ti servono", si legge nel post, scritto con tono allegro e rivolto a tutti i clienti abituali, che con l’approssimarsi del cambio sede potranno nel frattempo usufruire di vantaggiose promozioni.

"La sede sarà sempre nel Comune di Reggio Emilia, ma ben più grande e molto più accessibile (fuori dal centro storico e dalle limitazioni del traffico) e conun comodo e ampio parcheggio di fronte al negozio".

Cadoppi, mentre ci racconta del suo prossimo trasferimento, ci svela un segreto: "Fino al 2009 questi spazi erano due reparti separati, uno per abbigliamento casual e l’altro militare, collegati da un passaggio interno (che ci indica), poi io ho rilevato la parte casual".

La domanda sorge spontanea. Perché il cambio sede?

"Il perché è davanti agli occhi di tutti. Il centro storico da 30 anni a questa parte è entrato in un lento e inesorabile declino. Io ho ampliato la clientela abituale, ma allo stesso tempo ho perso la clientela da impulso, quella di passaggio. La questione gira intorno a due macro tematiche, accessibilità e attrattività. Ho apprezzato molto e condivido l’intervento sulla stampa della dottoressa Annamaria Terenziani di Confedilizia di pochi giorni fa. Negli ultimi 30 anni la maggioranza degli uffici pubblici è stata decentrata e questo ha contribuito fortemente all’allontanamento delle persone che frequentavano l’esagono. Se poi a questo aggiungiamo la presenza dai quattro ai sei centri commerciali periferici, dai la mazzata finale alla città e alle attività commerciali di vicinato. Col risultato che non si rende attrattivo il centro".

Grosso ostacolo è anche l’aver messo a pagamento la maggior parte degli stalli, fuori e dentro l’onda verde.

"Solo il parcheggio Cecati è stato graziato finora, ma penso avrà i mesi contati – prosegue il negoziante – Aggiunga che vogliono pedonalizzare corso Garibaldi e il disagio per la gente che vuole passeggiare e fare acquisti da queste parti sarà totale".

E l’avanzata dell’e-commerce?

"È un falso alibi. Perché Modena e Parma riescono a rendersi molto più attrattive? Perché lì gli eventi vengono programmati e annunciati con almeno un mese di anticipo e qui da noi vengono diffusi solo tre giorni prima? Reggio ha tante unicità che potrebbero essere valorizzate e non lo sono. Le tipicità enogastronomiche, ad esempio; ma anche la festa del Tricolore, che non può essere ridotta all’attuale momento celebrativo di due ore, con il politico di turno. Ci devono essere un impegno e coinvolgimento maggiori".

Accanto al negozio principale, Cadoppi aggiunge il Vintage Dream, che attualmente sorge in via San Pietro Martire e che chiuderà i battenti, per essere trasferito anch’esso e confluire insieme al military shop negli spazi di 120 mq a Codemondo.

Cadoppi, che cosa ha in mente?

"Devo rendere la mia attività accessibile e appetibile. Su una strada provinciale sono più visibile e i clienti saranno contenti di parcheggiarmi davanti al negozio. Nel Vintage Dream si trovano cimeli e accessori originali che esprimono la mia passione per gli anni ‘50 del secolo scorso. Ci avevo messo il cuore in questa bottega, arredandola con i bancali alle pareti e costruendo una ventina di eventi solo l’anno scorso".

Ma questa non è una via dello struscio, fa intuire Cadoppi. "Spiace, ma devo andare via".