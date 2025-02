Il manifesto firmato ’white boys’: "Diciamo basta alle baby gang"

Provocazioni reciproche? O il segnale di qualcosa di più? Persino forse un escalation di violenza urbana di cui Reggio non ha certo bisogno. Sia come sia gli strascichi degli scontri di domenica scorsa al centro commerciale "I Petali" tra baby-gang di ’maranza’ (come amano nel gergo chiamarsi) e tifosi della Reggiana intervenuti dopo che una donna era finita a terra urtata dal monopattino di un appartenente alle citate bande giovanili che imperversano, e spesso con comportamenti contrari alla civile convivenza, nell’area, sono ancora pesanti. E di sicuro la strada per risolverli non è quella indicata in una serie di volantini affissi mercoledi sera nei pressi della citata struttura e dello stadio "Città del Tricolore"-Mapei Stadium, da un gruppo di cittadini reggiani, presumibilmente giovani anch’essi, autodenominatosi ’White boys Reggio’; nome a prescindere alquanto infelice, dati gli scenari di contrapposizione tra etnie che pare evocare. E pure i contenuti dei fogli sono tutt’altro che pacifici: "Dopo i tanti casi di violenza e arroganza che vedono normalmente coinvolti giovani delle baby-gang è ora di dire basta", si legge tra l’altro nel volantino, pubblicizzato anche su alcuni gruppi Facebook da Niccolò Giani, che pare parlare a nome di questi ’White boys’ e invita i reggiani a "difendere la propria città" e ad aderire al gruppo su Instagram.

Il volantino contiene altre frasi che inciterebbero la popolazione a unirsi al gruppo. È evidente che azioni di questo tipo, al netto della reale situazione di disagio che coinvolge le migliaia di avventori che vorrebbero tranquillamente fare compere o gustarsi una partita di calcio, non abbassano certo la tensione. Per questo la Digos sta monitorando con particolare attenzione la situazione e tutto quanto sta accadendo nel contesto di cui si parla.