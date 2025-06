Il manuale del playboy. I maschi alfa di Grasselli: "Uomini in confusione"

È arrivato nelle librerie e negli store online l’ultima fatica letteraria dello scrittore reggiano 47enne Pierfrancesco Grasselli, noto al pubblico per diversi titoli di successo, dall’iconico primo testo del 2007 ‘All’inferno ci vado in Porsche’ a cui hanno fatto seguito altri 30 volumi durante la sua carriera. Il nuovo libro di oltre 500 pagine si intitola ‘Il nuovo manuale del playboy’, e sulla copertina fa capolino una gattina su uno sfondo fucsia, e vi si legge ‘La guida definitiva per diventare irresistibile e far impazzire le donne’. Due per ora le date in calendario per assistere alla presentazione del volume a Reggio Emilia: venerdì 27 giugno alle ore 19 durante un aperitivo all’agriturismo il Bove di Sesso e sabato 5 luglio dalle ore 18 in piazza Fontanesi alla festa anni ‘90 l’autore ne dialogherà con la business mentor Daniela Camuncoli.

Grasselli, nel frattempo, racconta così il suo scritto, con un pizzico di ironia: "Dimenticate il politically correct, i manuali zuccherosi sulla comunicazione empatica e i tutorial dei guru del rimorchio. Non è un libro: è un risveglio. Ti addormenti uomo e ti svegli maschio alfa. È un antidoto all’evirazione di massa. Un cocktail di verità, stile e testosterone. Lo leggi per ridere, lo chiudi con la schiena più dritta". Un testo che non rifugge le polemiche, anzi le cavalca con orgoglio machista. "Le femministe mi odieranno? Pazienza. Ho scritto questo libro per gli uomini. È un libro scomodo. Ma anche la verità lo è – e aggiunge –. Oggi il maschio è in crisi d’identità: confuso, colpevolizzato come un cane che ha morso il divano. Io ho scritto questo libro per ricordargli che non c’è niente di sbagliato nell’essere virili, assertivi e desiderabili. Sedurre non è reato". Con uno stile brillante, ironico e tagliente, Grasselli smonta miti, cliché e insicurezze: dalla friendzone ai segnali non verbali, dalle tecniche di attrazione psicologica ai meccanismi nascosti del desiderio femminile. Il libro, realizzato con il contributo di GSBrands dell’imprenditore reggiano Graziano Sassi, già nei titoli dei capitoli ha dei diktat ben chiari.

‘Nessuna donna è irraggiungibile‘, ‘Ci vuole un fisico bestiale‘, ‘Galateo e cavalleria (ma con criterio)‘, ‘gestire il rifiuto‘, ‘seduzione digitale‘ e ‘multiculturale’. E ancora: sedurre le ventenni e le milf, e l’arte di farsi scaricare". Infine ‘profumiere’, ’gatte morte’, ’spiriti liberi’ e ’femministe’. Insomma i ‘maschi veri’, come amano definirsi i diretti interessati, hanno in Grasselli un paladino che negli anni non ha mai fatto mistero delle sue posizioni e che si è creato un mondo letterario dove questa categoria di ‘signori’ ha la sua comfort zone in cui trarre insegnamento, magari nelle letture estive sotto l’ombrellone, tra un bikini e un gin-tonic da piacione.