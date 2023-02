Il ’Manzotti’ a Carlotta Benatti Premiata la tesi sul terrorismo

Una lezione su ’Lunga e irrisolta transizione. Dalla prima alla seconda Repubblica e oltre’, del prof Sandro Rogari docente all’Università di Firenze, è stata al centro dell’incontro per la consegna del premio intitolato a Fernando Manzotti. La cerimonia è avvenuta in sala XXV Aprile a Correggio grazie all’organizzazione del liceo Rinaldo Corso e dell’associazione Alumni. Alla presenza di un gruppo di studenti del locale liceo, del dirigente scolastico Viviana Cattaneo e di Andrea Manzotti (figlio dello studioso a cui il premio è intitolato), il riconoscimento è stato consegnato alla studentessa Carlotta Benatti, di Novellara, per la sua tesi ’Panoramica del terrorismo in Italia’. La cerimonia di consegna ha avuto il sostegno economico di Parmaporte di Fidenza, gruppo industriale che ha salvato un ramo d’azienda di Cormo di San Martino in Rio in liquidazione e ha saputo crescere e rafforzarsi negli anni recenti, grazie soprattutto ad adeguati progetti innovativi. All’incontro è intervenuto anche il prof. Riccardo Manzotti, docente di Filosofia teoretica alla Iulm di Milano. Fernando Manzotti, nato cento anni fa, aveva insegnato ai licei Fanti di Carpi e Corso di Correggio, era stato titolare della cattedra di Storia moderna e contemporanea all’Università di Bologna e poi di quella di Storia dei partiti all’Università di Firenze.

a. le.