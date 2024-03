Il Marabù contro il Picchio Rosso. I dj Bonvi e Zanarini si sfidano in consolle

Marabù contro Picchio Rosso. La sera della vigilia di Pasqua si svolge una disco-sfida molto avvincente, ospitata alla sala Esmeraldo del Ctl di Bagnolo, con cena, musica, danze e sorprese varie.

Sabato ci saranno Big Bonvi (top dj Marabù anni Ottanta) e Luca Zanarini (dj icona del Picchio Rosso sempre negli anni Ottanta, a sinistra nella foto con Bonvi) a sfidarsi a colpi di musica dance

Info: 337-584000.

In consolle sono attesi gli ex "ragazzi terribili", dj all’epoca d’oro della musica da ballare. Big Bonvi e Luca Zanarini, animati da un mai sopito entusiasmo, continuano a proporre e mixare musica, deliziando quel vasto pubblico di ex ragazzini e fanciulline cresciuti con loro. All’interno di quelle magnifiche cattedrali della musica che erano le maxi-discoteche. Due su tutte: il Marabù di Reggio e il Picchio Rosso di Modena. Due nomi che, ogni volta che vengono evocati, procurano brividi e nostalgie irrefrenabili in chi li ha frequentati e vissuti. In quelle due leggendarie discoteche sono passati gli artisti più famosi della scena italiana e mondiale. Da Renato Zero a Vasco Rossi, da Amanda Lear a Donna Summer, da James Brown a Ray Charles… E alle consolle di questi due locali si sono alternati i più bravi e versatili deejay. Due di questi, Big Bonvi e Luca Zanarini, amici di vecchia data, ritrovatisi poche settimane fa in una serata organizzata in loro onore, hanno maturato la suggestiva idea di offrire un succosissimo regalo di Pasqua a tutti gli appassionati di quel periodo d’oro per le discoteche. Sabato sera prevista una cena, un dialogo tra i due dj protagonisti, tra aneddoti e storie varie, per poi dare il via libera alla attesa sfida musicale che rievoca tempi passati ma anche delle canzoni immortali, ballate tuttora.

Antonio Lecci