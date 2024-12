"Il Marabù era un luogo magico"

Dici Marabù e i ricordi riaffiorano, gli animi si accendono. "Per me è stato un luogo magico e ha rappresentato ciò che l’Olympia era per i francesi".

Parola di Franco Simone, cantautore raffinato, "poeta con la chitarra", entrato di diritto nella storia della musica pop con brani come “Respiro”, “Cara droga”, “Paesaggio”, “Sogno della galleria“.

Simone è una vera superstar internazionale con un seguito incredibile in paesi come Cile e Argentina.

Mercoledì sarà anche lui tra i tanti artisti (Spagna, Beppe Carletti, Tracy Spencer) sul palco del teatro Valli per "Marabù, Glory Days", lo spettacolo benefico i cui proventi saranno destinati alla Onlus CuraRE (per contribuire alla realizzazione del MiRe, dipartimento materno infantile del Santa Maria Nuova) che celebra gli antichi fasti della discoteca reggiana.

La carriera di Franco Simone che - solo pochi anni fa, ha ottenuto il titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana - si è spesso intrecciata con la nostra città (ha vissuto a lungo a Sant’Ilario d’Enza, paese d’origine del suo ex manager Dinelli, ndr) e con la storia della discoteca di Villa Cella.

"Ho cantato varie volte in quel luogo magico - racconta FRanco Simone - Mi basta pensare al Marabù e mi tornano alla mente ricordi bellissimi. Non era solo una discoteca ma il tempio della musica e dello spettacolo italiano. Mi commuovo se penso a Sandro Gasparini (compianto patron del Marabù, ndr), un vero signore, pieno di entusiasmo, uno che amava veramente gli artisti", spiega Simone che è stato uno dei primissimi artisti - sul finire degli Anni Settanta- ad esibirsi alla Mecca della musica italiana, lungo la via Emilia.

Tanti concerti ed anche premiazioni, come quella del "Paroliere dell’anno", quando al cantautore pugliese venivano tributati gli onori con colleghi del calibro di Ivano Fossati, Fabrizio De André e Alberto Fortis.

In anni più recenti, invece, il poliedrico musicista era tornato in terra reggiana, con l’opera rock sinfonica "Stabat Mater" (musicata da lui, sul testo di Jacopone da Todi) esibendosi proprio al teatro Municipale Valli, accendendo l’entusiasmo del pubblico che si trovò ad applaudire uno spettacolo originale, inconsueto e frutto di una ricerca storica e musicale veramente apprezzabile.