Il maresciallo Cesi pronto a candidarsi

Potrebbero essere quattro le liste in campo per le elezioni comunali di metà maggio a Correggio. Dopo la conferma della lista "Si può fare" (appoggiata dal M5S), di quella del centrodestra e di una formazione civica appoggiata dal Pd, potrebbe presentarsi al voto anche una nuova lista civica a cui sta lavorando Roberto Cesi, l’ex comandante della locale caserma dei carabinieri. Dopo le vicissitudini giudiziarie, concluse tra proscioglimenti e assoluzioni, il maresciallo ora in pensione sembra orientato a dedicarsi alla politica amministrativa.

La lista di Cesi sarebbe slegata da ogni partito, "ma aperta a tutti i cittadini e le componenti che intendono impegnarsi per il bene della cittadinanza di Correggio". "Stiamo verificando la possibilità di presentare una squadra composta da persone autorevoli, capaci, che abbiamo davvero intenzione di impegnarsi per questo territorio e i suoi cittadini. Solo di fronte ad adeguate condizioni prenderemo la decisione di scendere in campo alle prossime elezioni", confida Cesi. Il quale si dice convinto di avere ancora "una forte stima da parte di molti correggesi". "Per molti anni – aggiunge – in veste di carabiniere sono stato accanto ai cittadini per aiutarli, per venire incontro alle loro necessità. E ora potrei continuare in questo compito, ma con un ruolo differente". Su nomi e progetti Cesi non si sbilancia. Ma con alcuni fidati collaboratori sta verificando nomi e progetti per una possibile squadra da presentare agli elettori.

Antonio Lecci