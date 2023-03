Il maresciallo fa lezione a 100 studenti

Un centinaio di studenti delle quinte delle elementari di Canossa, Monchio e San Polo hanno visitato con grande emozione la caserma dei carabinieri nella sampolese via Frassati, e seguito una lezione tenuta dal maresciallo Tondo. Tanti i temi trattati - bullismo e vandalismo, educazione stradale e legalità -, ancora di più le domande. I ragazzini hanno potuto vedere le camere di sicurezza dove vengono rinchiusi i "cattivi", gli archivi, gli automezzi. Molti hanno voluto indossare il cappello del maresciallo e sapere cosa bisogna fare per diventare carabiniere ricevendo in dona il calendario dell’Arma.