Il maresciallo maggiore. Franco Braggion è scomparso a 83 anni

Addio al maresciallo maggiore dei carabinieri Franco Braggion. Aveva 83 anni. Il decesso è avvenuto venerdì nella sua abitazione di Ventoso. Braggion era originario di Bologna. Prestò servizio in Veneto, a Bolzano ed è stato comandante della stazione dei carabinieri di Sarentino (Trentino-Alto Adige), in Liguria all’ispettorato del lavoro e infine a Parma. "Mio marito – ricorda la moglie Alessandra – ha operato, con tanta passione, per circa 35 anni nei carabinieri. Ci siamo conosciuti proprio durante il suo servizio di brigadiere in un comune della provincia di Rovigo. Da tempo era in pensione dopo molti anni di lavoro nell’Arma". I funerali si svolgeranno domani alle 14.30 partendo dalle camere ardenti dell’ospedale di Scandiano per la locale chiesa grande. La salma, terminata la messa, sarà poi accompagnata al cimitero nuovo di Coviolo per la cremazione. Lascia la moglie Alessandra, il figlio Luca, la nuora Manuela, la nipote Anita, la sorella Teresa, i cognati, le cognate, i nipoti.

m. b.