Il ‘market’ delle droghe da sballo Arrestato 25enne in zona stazione

Di giorno cameriere in un ristorante di cucina giapponese, di sera gestore in autonomia di un vero e proprio market di droghe da sballo, tra allucinogeni e anfetamine. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Reggio e gli agenti delle volanti della questura hanno arrestato un 25enne di origini marocchine (ma naturalizzato italiano) residente in zona stazione, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La perquisizione in casa è nata da un servizio di pattugliamento in zona Pieve nella notte tra giovedì e venerdì: i militari hanno fermato l’auto del 25enne, che per tutta risposta è sceso spintonando i carabinieri e provando la fuga tra la vegetazione del Crostolo. Ma grazie ai documenti lasciati nel veicolo, gli inquirenti sono risaliti al suo domicilio, dove l’hanno trovato. E proprio nell’armadio della camera da letto nascondeva la droga: 73 grammi di Lsd, 15 di ecstasy, 6 di mefedrone e ancora chetamina, anfetamine e pasticche allucinogene di vario tipo, oltre a 900 euro in contanti ritenuti proventi di spaccio. Il 25enne ieri è comparso davanti al gip Sarah Iusto per la direttissima. Difeso dall’avvocato Giuseppe Caldarola, il ragazzo ha ammesso i fatti rispondendo all’interrogatorio, ribadendo come parte delle droghe fossero a uso personale, pur ammettendo di voler iniziare un’attività di spaccio. Il giudice ha poi accolto la richiesta del pm Marco Marano dei domiciliari (la difesa chiedeva invece il solo obbligo di firma), dove il 25enne rimarrà in attesa del processo fissato per la prossima settimana.