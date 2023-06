Il martire dimenticato "Intitoliamo una via a don Ennio Melioli, ammazzato nel ’46"

"Sarebbe giusto che Vezzano dedicasse una via a una piazza a don Ennio Melioli, il sacerdote di Montalto ucciso dai partigiani comunisti. E sarebbe giusto fare una completa ricostruzione di quei tragici avvenimenti. Vi furono sacerdoti uccisi dai fascisti, sacerdoti uccisi dai nazisti, sacerdoti uccisi dai partigiani comunisti, sacerdoti la cui sepoltura è tuttora sconosciuta, come nel caso del parroco di Cogruzzo, don Dante Mattioli. Ci vuole il coraggio della verità, senza censure, senza omissioni. Questa è storia, non politica".

Il cavalier Ivaldo Casali – agente in pensione della Polizia municipale – due anni fa si è imbattuto in un lungo articolo del giornalista Aldo Cazzullo.

"Negli ultimi anni – recitava il testo – sono emerse notizie di un prete, don Ennio Melioli, parroco di Montalto di Vezzano, morto il 27 maggio del 1946 dopo una ’sacchettatura’, una tecnica che le frange irriducibili dei comunisti reggiani avvano mutato dai titini: colpire con un sacco pieno di sabbia, in modo da devastare gli organi interni senza lasciare tracce esterne".

A ripescare dal pozzo dell’oblio don Ennio e l’orribile destino che il sacerdote 33enne ebbe in sorte – tredici mesi dopo la fine della guerra – era stata, qualche anno prima di Cazzullo, la ricercatrice reggiana Rossana Maseroli Bertolotti. La studiosa andò a Montalto e raccolse le testimonianze dei coetanei del sacerdote, poi pubblicate nel 2014 – insieme ad altre storie – nel libro ’La guerra dentro la guerra’. Una storia di crudeltà. E di tanta, successiva omertà.

Nel 2005 Maseroli, insieme a don Ugo Tagliatini e a don Pierino Leuratti, chiese al direttore sanitario dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo – dove il religioso morì il seguito al pestaggio – la vecchia cartella clinica di don Ennio: il documento, in archivio, non si trovò.

Casali ha rimesso in fila le carte, ripreso in mano il libro della Maseroli, realizzato ulteriori interviste, letto bollettini parrocchiali e dato voce a don Pier Luigi Ghirelli e don Massimiliano Giovannini, che hanno tenuta viva la labile memoria di don Ennio, cui oggi è almeno intitolata l’Unità pastorale. Ne è scaturita una dispensa che Casali ha affidato alle mani prima del vescovo Camisasca o ora del successore Morandi.

Ma di quale colpa si sarebbe macchiato il giovane don Ennio? Le voci di paese – nel periodo in cui una bugia diventava una ’soffiata’ credibile, e poteva decretare la morte di qualcuno – gli avevano attribuito la responsabilità di aver nascosto il giovane figlio del sacrestano, braccato dai partigiani per aver militato nelle Brigate nere. Non era vero. La verità, su cui concordano tutte le testimonianze, è che don Ennio pagò con la vita i troppi meriti. Aveva infatti preso l’abitudine di distribuire, tramite il mezzadro, pacchi di viveri alle famiglie povere. Schivo di carattere, non voleva che si sapesse. Invece il segreto venne svelato e il prete venne accusato di voler fare proselitismo per la Democrazia cristiana. Sotto la sagrestia, qualcuno inscenò la perodia del suo funerale. Don Ennio capì: "Mi preparo al martirio", disse ai conoscenti.

Nei primi giorni di aprile del 1946, mentre tornava a casa da Casola Querciola, dove aveva celebrato una funzione, fu picchiato selvaggiamente da un gruppo di uomini che voleva sapere dove avesse nascosto il fascista. Melioli, che non ne sapeva nulla, prima di cadere a terra invitò gli aggressori ad andare in canonica perché la perquisissero. Invano. Don Ennio morì il 27 maggio in ospedale senza mai fare i nomi dei suoi aggressori. Fatale una crisi polmonare.

Il ricordino fatto stampare della parrocchia spiegò che il decesso era "conseguenza di una terribile malattia contratta per lo zelo nell’adempimento del suo ministero".

Andrea Fiori