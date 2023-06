Il martirio di Alice Si cerca il telefonino in fondo al lago "È la chiave del giallo"

di Valentina Reggiani

CONCORDIA (Reggio Emilia)

Sono ancora tanti i misteri dietro al terribile delitto della giovane mamma di Ravarino, nel modenese, Alice Neri, brutalmente uccisa la notte tra il 17 e il 18 novembre scorso. Infatti ad oggi non è stato rinvenuto neppure il telefonino della vittima, che potrebbe fornire tantissimi elementi alle indagini. Per questo motivo non è escluso che i laghetti di Fossa di Concordia, nella bassa modenese, quelli che – per intenderci – si trovano nell’area in cui la donna è stata uccisa e la sua auto data alle fiamme, possano essere svuotati. La procura ha disposto nuove indagini sul luogo del ritrovamento dell’auto carbonizzata: i resti della giovane mamma, lo ricordiamo, erano stati trovati nel baule. Ieri mattina sono partite le ricerche da parte dei sommozzatori dei carabinieri, per trovare il telefonino della vittima: inizialmente si riteneva che il cellulare potesse trovarsi nell’auto, ma le perizie svolte ne hanno escluso la presenza. I sommozzatori hanno iniziato a dragare i laghi ma non si esclude che possa risultare necessario anche svuotarli. "Diceva un noto politico: a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina. Questa è un’indagine che andava fatta nell’immediatezza, cioè a novembre – sottolinea Roberto Ghini, l’avvocato del principale sospettato del delitto, Mohamed Gaaloul – Muoversi a distanza di mesi è segno di una investigazione fatta con modalità che non mi convincono. Sono ancora troppe le aree inesplorate ed è comunque positiva ogni attività, anche se fatta in ritardo, per arrivare alla verità. A chi continua ad insistere sul silenzio di Gaaloul, ribadisco che, su mio suggerimento, il mio assistito renderà interrogatorio solo quando avrò pieno accesso agli atti di indagine. Questo fa un avvocato". "La famiglia di Alice, nelle persone della madre e del fratello, esprime soddisfazione per questo ulteriore passo avanti nelle indagini – sottolinea l’avvocato Cosimo Zaccaria – Indagini che da subito hanno evidenziato le gravi responsabilità a carico del signor Gaaloul, indagini che hanno drasticamente escluso fino ad oggi l’ipotesi del terzo uomo. Infatti le ipotesi suggestive avanzate da alcuni si sono infrante contro una serie di elementi concreti che per l’appunto escludono l’idea del terzo uomo. Tutto ruota attorno al signor Gaaloul, che continua a stare in assoluto silenzio".

Secondo la difesa del marito di Alice, Nicholas Negrini, ovvero l’avvocato Antonio Ingroia, "il decreto di perquisizione emesso dimostra quanto abbiamo sempre detto: le indagini non si possono chiudere, non sono complete e mancano tasselli importanti. Che fine ha fatto il cellulare? Non si può andare a processo senza scoprire questo aspetto fondamentale. La nostra consulente Katia Sartori da subito aveva anticipato di voler presentare istanza in merito e siamo contenti che la procura abbia anticipato le nostre mosse". "Cogliamo positivamente la posizione intrapresa dalla procura – afferma Sartori – di ampliare le indagini. Il nostro obiettivo è che sia setacciata l’area in cui è avvenuto il delitto per non lasciare nulla di intentato".