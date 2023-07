Il Martirio in un archivio Una ricerca sul 7 luglio "Ci furono 494 spari di cui 23 sulle vittime"

di Lara Maria Ferrari

Proprio ieri, nella giornata che commemorava i Martiri del 7 luglio, è stato presentato il nuovo progetto di documentazione e ricerca legato ai tragici fatti che hanno macchiato di sangue il 1960. In particolare, nell’ambito della costruzione del Centro che raccoglierà i principali materiali storico–archivistici risalenti a quell’avvenimento, si è potuto stilare un primo bilancio del progetto, dal titolo ‘7 Luglio 1960: per non dimenticare’, ad opera di due studiosi selezionati a marzo, di cui era presente Greta Fedele. Un impegno oneroso, ma stimolante, nelle parole della ricercatrice, che sta lavorando su più fronti, dividendosi fra Reggio, Bologna e Milano, teatro la prima della tragedia e le altre due città del complesso e lunghissimo procedimento giudiziario. Obiettivo di questo lavoro, fortemente voluto da Comune di Reggio, Istoreco, Anpi e Cgil, che hanno siglato un protocollo d’intesa, è creare un presidio documentale per contrastare ogni tentativo di celare o minimizzare quanto avvenuto e il suo impatto storico, politico e sociale, e per permettere di conoscere nella sua interezza la vicenda alle generazioni future. Operazione tanto più necessaria vista la scomparsa dei protagonisti e dei testimoni oculari dell’epoca. "Il 7 luglio Reggio è abituata a fermarsi, nella consapevolezza di quei fatti che si collocano in una vicenda con un apice storico e politico nella nostra città – ha detto sindaco Luca Vecchi, affiancato da Federico Amico, consigliere regionale dell’Emilia - Romagna – Era un’Italia costretta a confrontarsi con la fragilità stessa della democrazia e delle sue istituzioni, reclamando un bisogno di diritti e di libertà. Per me è il decimo 7 luglio e ne ho viste le evoluzioni. Ho visto una volontà determinata di investire sul significato di questo momento. Da qui nasce il progetto". "Volevamo esplorare e recuperare i tanti patrimoni esistenti sull’eccidio, perciò abbiamo avviato delle Borse di Ricerca, una delle quali vinta da Greta – ha spiegato assessora all’Educazione Raffaella Curioni – Per continuare a sviluppare una memoria collettiva, i materiali saranno digitalizzati con la preparazione e implementazione del portale web dedicato". Massimo Storchi di Istoreco ha aggiunto: "Si avverte estrema la necessità di tornare alle fonti, cioè alle carte. Il logo scelto è a colori, per dare il senso della gioventù colpita allora, e di una continuità nel tenere il ricordo vivo. In quelle giornate furono sparati 494 colpi, di cui 23 finirono sulle vittime. La memoria non è un obbligo. È una scelta, che io consiglio. Che va dunque agganciata alla storia". Entrando nel merito, Greta Fedele ha esposto le linee guida del suo lavoro: "La nostra ricerca mira a stendere una mappatura di queste fonti, moltissime e di varie tipologie. Ma anche e non meno importante, avvicinare ragazze e ragazzi alla professione dello storico e della dovulgazione. Tra i rinvenimenti, le firme ai funerali dei cinque giovani, fra cui quelle di Terracini, Togliatti, Nilde Iotti, Corrado Corghi e Otello Montanari, la scansione della sentenza di 167 pagine…".