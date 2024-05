Il Masone dovrà vedersela con la Sannazzarese

Definiti campi e abbinamenti per gli spareggi di domenica in Promozione e Prima categoria. Nella semifinale regionale, l’Arcetana viaggerà nel bolognese a San Giorgio di Piano per incrociare (ore 16.30) il Faenza che ha vinto i play-off del girone D battendo con un secco tris il Cattolica dopo aver chiuso al 4° posto in campionato. L’altra semifinale Bobbiese-Solarolo si giocherà al "Valeriani" di Rubiera, ma tutte le semifinaliste sono giù certe dell’approdo in Eccellenza dove attualmente sono vacanti 4 posti grazie alle sole due retrocessioni dalla Serie D di Mezzolara e Borgo San Donnino e alla salvezza dello United Riccione.

Per la Prima categoria il Masone di scena nel piacentino a Monticelli d’Ongina con la Sannazzarese (ore 18.30). In entrambe le sfide previsti eventuali supplementari e rigori. Fra gli squalificati in Prima categoria una gara a Garimberti (Guastalla) da scontare nel prossimo campionato dopo il ko in finale play-off col Masone. In Seconda due turni a Lumetti (Atletico Bibbiano Canossa) per comportamento non regolamentare verso un avversario: il fantasista salterà i primi due match della prossima stagione.