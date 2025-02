Il match clou è il derby. Scandiano-Castelnovo

E’ il derby tra Emil Gas Scandiano (24) e l’E80 Group Castelnovo Monti (26) il match clou della sesta giornata di ritorno di Serie C. Al PalaRegnani, alle 18, i padroni di casa vanno in cerca della quinta vittoria consecutiva, utile ad agganciare la seconda piazza del raggruppamento, detenuta proprio dai rivali di giornata in compagnia di Medicina. Castelnovo, dopo due stop di fila, ha ritrovato il sorriso nella sfida con Montecchio e fa leva su un attacco che sfiora gli 82 punti di media, oltre ad aver inserito in roster in settimana Mingotti, ex Novellara.

• Alle 19 tocca proprio alla Clevertech Montecchio (14), che affronta in trasferta una delle squadre che dividono con Scandiano la terza piazza, ovvero la Pallacanestro Molinella (24), dove dovrà fare attenzione all’esperto play Servalli (15,1 punti di media) e al lungo Carella (13,4).

• Alla stessa ora, infine, trasferta estense per la Pallacanestro Novellara (8), che prova a ripartire dopo 2 stop di fila sul campo della Cestistica Argenta (12).