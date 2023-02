Il mattatore Guidetti sul palco del Novecento

Ultimo appuntamento della stagione a Cavriago con il teatro dialettale. Stasera, alla Multisala Novecento, alle 21 va in scena "La capacità di ridersi addosso" di e con Antonio Guidetti. Il mattatore della commedia in salsa reggiana allieterà il pubblico con la sua inconfondibile simpatia, raccogliendo nello show in due atti che cosa gli altri pensano di lui. Un esempio? ""Da piccolo era un bambino prodigio, crescendo ha continuato ad agire da bambino cessando di essere un prodigio". Per maggiori info e prenotazioni: www.multisala900.it telefono 0522372015. Prezzi dei biglietti: interi 10 euro, ridotti (meno di 14, da 65 anni in poi) 8,50.