"Il mattone? Da noi è un bene rifugio"

"Io ho iniziato a lavorare nel 1982, l’inflazione era al 20% e i tassi d’interesse al 25%, eppure le case si vendevano comunque. Sarà lo stresso anche con i tassi sopra al 4%".

Giuseppe Iannò, rinomatissimo e storico agente immobiliare reggiano, ricorda come vi è stato un tempo dove il problema di un tasso d’interesse a una cifra veniva visto come manna dal cielo (anche se all’epoca la ricchezza media dell’italiano era maggiore e c’era una valuta sovrana che permetteva di muove tutte le leve dell’economia). "Magari faremo un po’ più di fatica, ma alla fine le compravendite andranno avanti – prosegue Iannò -. Peraltro va detto che oggi come oggi di invenduto è rimasto pochissimo. Quasi niente. A fronte di una richiesta che persiste molto alta sul mercato reggiano. La difficoltà oggi come oggi è cercare di assottigliare il divario tra domanda ed offerta, che, allo stato attuale è molto ampia. Probabile che, soprattutto nel prossimo anno, calerà la domanda e si riequilibrerà con un’offerta che oggi non è abbondante".

Iannò solleva un tema interessante, quello che, con il rialzo dei tassi, una certa fascia di popolazione potrebbe incontrare numerose difficoltà sul mercato degli immobili da acquistare: "Chi farà calare la domanda sarà, molto probabilmente, la fascia bassa della popolazione. Quella per cui un tasso di mutuo fortemente rialzato porterà ad una rata mensile assai poco conveniente, mentre, la fascia alta della popolazione non avrà problemi a puntare su beni anche di pregio, con una copertura finanziaria assolutamente solida".

Ecco perché, per chi opera attivamente sul mercato degli immobili, il primo passo è capire se il cliente può sostenere un certo tipo di mutuo e, solo dopo, procedere alla ricerca dell’immobile adeguato: "Di solito, noi, come agenzia, ci avvaliamo della consulenza di un intermediatore creditizio – spiega -. E’ una nuova figura, emersa in questi anni, che si frappone fra noi e gli istituti di credito, che ormai fanno sempre meno consulenza. Diciamo che il mediatore conosce i tassi che accompagnano i mutui erogati di ciascuna banca e sa indirizzare al meglio il cliente. Quello è il nostro primo interlocutore, senza avere idea con che tipo di esposizione economica, anche a livello di rateo del mutuo, abbiamo a che fare, non ha senso muoversi per cercare l’immobile adatto".

Anche Iannò, evidenza il problema affitti a Reggio e le opportunità di business che questo versante del mercato potrebbe aprire per fondi di investimento sulla città: "La richiesta è altissima e la disponibilità minima. Il Comune, con il Pug, anziché ‘aprire’, stringe ancora di più sull’edificabilità. Ma la realtà reggiana permane ancora molto attrattiva per un investitore. Per esempio, se un soggetto volesse acquistare un mini appartamento, con 100 mila euro di spesa, potrebbe ottenere il 6% lordo mensile sotto forma di affitto. Se penso a Bologna, spendi il doppio e rende poco di più. Mi stupisco che i fondi di investimento non abbiano ancora fiutato questa opportunità in città". Ni. bo.