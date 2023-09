Il Mauriziano riapre ai visitatori Arco, villa e parco: che meraviglie

di Stella Bonfrisco

Riapre le porte ai visitatori il complesso monumentale del Mauriziano, dimora di Ludovico Ariosto, dopo gli imponenti lavori di restauro e riqualificazione del parco e della villa.

E lo fa proprio oggi, nel giorno del compleanno dell’Ariosto, nato a Reggio l’8 settembre del 1474. I lavori sono stati realizzati nell’ambito del progetto nazionale Ducato Estense per valorizzare questo patrimonio storico-artistico e grazie a un finanziamento statale di 700.000 euro, ottenuto dal Comune di Reggio, si sono conclusi lavori di manutenzione straordinaria del verde del parco e di restauro sull’Arco monumentale di ingresso e dei dipinti dei Camerini abitati dal poeta. Per celebrare la riapertura degli spazi, nel fine settimana, da oggi a domenica, il Mauriziano sarà animato da una serie di iniziative. Nello specifico i lavori appena conclusi - su progetto di Giorgio Adelmo Bertani e Francesca Vezzali (mentre responsabile di progetto per il Comune di Reggio è stata Francesca Ruozi) - hanno riguardato l’Arco da cui parte il viale di accesso alla villa, che è stato oggetto di un intervento di restauro conservativo per ripristinarne l’ ‘espressività estetica’ attraverso il recupero dei colori originali degli intonaci. Poi il parco, con la piantumazione di pioppi cipressini (che hanno sostituito quelli ammalorati), posizionati a maggior distanza sia tra loro sia per ampliare la larghezza le viale, rendendo più ampia la prospettiva che porta alla villa. Infine, l’intervento sulla Villa del Mauriziano, che ha interessato il restauro scientifico delle decorazioni e degli affreschi dei cosiddetti tre Camerini - Camerino dell’Ariosto, Camerino dei Poeti e Camerino degli Orazi. Il restauro è stato realizzato dalla ditta RWS di Padova, con direzione operativa del restauratore Fabio Bevilacqua. Inoltre, d’ora in poi sarà possibile effettuare visite guidate ai dipinti restaurati anche in realtà virtuale, soprattutto per chi può avere difficoltà ad accedere alle stanze. Con tre giorni di festa e con successivi appuntamenti fino a ottobre il Mauriziano riapre dunque le porte alla città. Questo pomeriggio, alle 17, dopo il saluto del sindaco Luca Vecchi, alle 18 (con replica alle 20) c’è ‘Mirabili stanze’, visita teatrale a cura del Teatro del Cigno (prenotazione consigliata allo 0522 456816). Domani alle 10 saranno invece presentati gli interventi di recupero del complesso e domenica 10 settembre (dalle 10 alle 18) si terrà ‘Orlando senza barriere’, con spettacoli, attività per bambini e passeggiate a cura dell’Asineria ‘Asini di Reggio Emilia’.

Alle 17 e di nuovo alle 18 si replicherà ‘Mirabili Stanze’. La villa sarà visitabile dalle 15 alle 19.