Il maxi incendio di Inalca. I genitori del liceo Moro:: "Misure urgenti a tutela della salute dei ragazzi"

"Chiediamo chiarimenti sulle misure adottate onde evitare contaminazioni legate alle operazioni di bonifica in atto". L’appello è firmato da 150 genitori degli studenti del liceo Moro che si trova nelle immediate vicinanze di via Due Canali dove gli stabilimenti di Inalca e Quanta Stock&Go sono andati in fiamme nel maxi incendio di una settimana fa. Il gruppo – nonostante "fortunatamente i report Arpae indicano bassi livelli di contaminazione favoriti anche dalle condizioni meteo", esprimono preoccupazione e chiedono tramite una lettera indirizzata al sindaco Marco Massari e al consiglio comunale "di approfondire e definire la pericolosità degli agenti contaminanti sul sito, (polveri, macerie, ecc.) ed i potenziali pericoli legati ad un’attività produttiva a stretto contatto con il polo scolastico più importante della nostra città e del centro storico". I genitori vogliono "un confronto ed una riflessione ci sembrano doverosi per scongiurare il ripetersi di una situazione potenzialmente pericolosa per la salute pubblica".

Nella missiva "si chiedono misure urgenti e rafforzate a tutela della popolazione scolastica delle aree limitrofe alla zona dell’incendio. L’incendio ha sollevato preoccupazioni rilevanti riguardo la sicurezza dei nostri giovani e delle strutture scolastiche, esponendoli a rischi derivanti dalla presenza di amianto nei capannoni il cui rogo risulta ad oggi non ancora completamente domato. Riteniamo di fondamentale importanza che questa istanza venga resa nota all’intera comunità, affinché cittadini e istituzioni possano essere maggiormente consapevoli della situazione e dell’urgenza di intervenire con soluzioni adeguate, quando sembra che l’interesse si stia orientando più verso i problemi occupazionali e di riqualificazione del territorio che sulla salute pubblica".

Nei giorni scorsi anche i genitori della scuola d’infanzia Alice – a neanche cento metri di fronte all’Inalca – avevano espresso forti timori al Carlino riguardo la situazione, tanto che diverse mamme avevano deciso di tenere i propri figli piccoli a casa o di andarli a prendere anzitempo rispetto all’orario d’uscita. L’Istituzione Nidi del Comune aveva puntualizzato che nell’edificio erano stati "installati quattro purificatori d’aria".

