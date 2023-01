Il maxi presepe è nel giardino di casa Mussini

Da oltre trent’anni nelle campagne della Bassa si rinnova l’appuntamento con il presepe all’aperto a San Lodovico a Rio Saliceto, affacciato sulla strada che collega a Correggio.

Ogni anno si rinnova la grande scena del presepe in campagna, che la rivista mondiale Jesus, alcuni anni fa, ha definito addirittura un "catechismo a cielo aperto".

Si tratta di una scena di Natività tra le più estese della zona, che viene allestita in un campo accanto all’abitazione della famiglia di Arnaldo Mussini. Si tratta di un presepe a grandezza naturale, in questa edizione in misura leggermente ridotta rispetto al passato, ma che propone la natività con grandi statue ed effetti luminosi, ad accompagnare i visitatori già a distanza, con una grande stella cometa illuminata a segnalare la presenza del presepe.

Una creazione visitabile in orario continuato, notte e giorno. A cui quest’anno è abbinata la rassegna di presepi, allestita in uno spazio coperto con decine di creazioni dedicate alla natività, usando oggetti comuni, ma anche pezzi di scarti, con ingresso libero.

Si tratta di una iniziativa, che va avanti fino all’Epifania, che coinvolge la famiglia Mussini, ma anche un gruppo di volontari, che già da inizio autunno si impegnano per l’allestimento del presepe.