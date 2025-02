Il maxi rogo Inalca. La rabbia dei residenti: "Ci siamo sentiti noi carne da macello"

C’è rischio di mesotelioma, il terribile tumore polmonare da amianto, per i residenti dei quartieri attorno allo stabilimento di via Due Canali, epicentro del rogo del 12 febbraio? La salute pubblica è in pericolo? Queste le angosciose domande al centro dell’affollata assemblea pubblica svoltasi ieri sera al circolo Pigal. Dopo gli interventi del sindaco-medico Marco Massari, dell’assessora all’Ambiente Carlotta Bonvicini, dei dirigenti dei Vigili del Fuoco, Arpae e Ausl – tutti ascoltati in teso silenzio dalla platea – ecco che un tecnico Ausl spiega: "Abbiamo appena terminato una verifica sui dipendenti che si sono succeduti negli anni, nessuno si è ammalato". Un cittadino replica a denti stretti: "Cosa importa del passato, abbiamo paura oggi. Queste cose quotidianamente le respiriamo noi, che viviamo lì a pochi metri". Come un domino, arrivano altre domande.

Un’anziana residente a ridosso di Inalca afferma: "Nessuno ci ha detto nulla, ci siamo evacuati da soli suonando i campanelli. Adesso cosa respiriamo?". Altri voci: "Perché non avete chiuso l’asilo? Allucinante!". Il sindaco risponde: "Non c’erano elementi per farlo". Altri lamentano puzza di carne e di sostanze chimiche, mentre Stefano Ferrari (Ripuliamoci) si alza e mostra una scatola di plexiglass contenente frammenti carbonizzati: "Li faremo analizzare!". Amianto, carni in putrefazione, tonnellate di rifiuti combusti di ogni tipo: nel teatro del disastro dopo un’ispezione iniziano oggi i sopralluoghi delle ditte incaricate da Inalca e da Quanta d’effettuare le bonifiche in ottemperanza alla duplice ordinanza emessa da Massari. Ignota ancora la tempistica delle operazioni di rimozione, anche perché l’epicentro del rogo (l’edificio collassato coperto da amianto, di 2300mq) è tuttora sotto sequestro. "Un incendio è un reato – dice Antonio Annecchini, comandante provinciale Vvf – Per la genuinità delle indagini, bisogna conservare i luoghi. Gli accertamenti sono ancora in corso da parte del Nucleo investigativo Vvf e della Polizia scientifica". Il vice comandante Concolino aggiunge: "Dopo 10 giorni abbiamo un quadro di informazioni più delineato, e questo ci ha consentito di restringere la superficie sottoposta a sequestro… L’azienda è stata sempre sottoposta a controlli con esito favorevole".

Il sindaco rassicura: "Abbiamo fin da subito cercato di mitigare e ridurre ogni rischio per la salute: il rischio zero non esiste, ma le azioni intraprese lo hanno reso trascurabile", Antonia Nini (Ausl) fa eco: "L’incendio non ha dato effetti impattanti sulla salute pubblica". "Le diossine, le formaldeidi, i Cov e le altre sostanze nella quasi totalità dei casi sono stati inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale", spiegano Michele Frascari e Lorenzo Frattini (Arpae). Rispetto all’amianto, "il calore cambia la conformazione delle fibre e l’acqua le abbatte, riducendo il rischio". Bonvincini illustra una slide con una mappa: della trentina di siti a nord in cui l’amianto è stato segnalato dai cittadini o individuato dai tecnici, molti sono già bonificati da Iren. "Le operazioni di controllo e bonifica vanno avanti. Continuiamo a raccogliere le segnalazioni con il Coc, ed Inalca si farà carico. Ci sono ancora 4-5 casi da risolvere, con presenza di frammenti su balconi privati. Siamo in contatto anche con Rfi: saranno loro a fare le analisi lungo i binari della ferrovia per verificare la presenza di frammenti".

Ma i cittadini sono in ansia. "È dal 10 che non apriamo le finestre, ci sono pezzi sui tetti – sbotta un uomo – Nel parco la ciclabile è stata chiusa con due transenne: ora c’è gente che corre, va in bici, ragazzi che vanno a scuola… E io di tecnici dell’Iren a pulire non ne ho visti". Un insegnante del liceo Moro racconta: "Le aule erano camere a gas, bruciavano occhi e gola. Ci è stato detto: leggete i bollettini di Arpa… Ci siano sentiti carne da macello: questa è una risposta burocratica e tecnica. Nei 4-5 giorni dopo l’incendio non ho visto un solo politico a darci conforto e venire a scuola. La politica dove è?!? State cercando di convincerci che respiriamo aria purissima di montagna". Massari ribadisce: "Le decisioni prese non hanno assolutamente messo a rischio la salute delle persone. Mi prendo la responsabilità di migliorare i sistemi di comunicazione".