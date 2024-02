Il medico di base Taglia in pensione. Ma arriveranno ben due dottoresse

Il dottor Franco Taglia, noto medico di medicina generale di Rubiera, va in pensione: nelle prossime settimane sarà sostituito dalle nuove dottoresse Jessica Nesci e Annarita Caroli. Non sempre, come è già avvenuto in alcuni comuni della provincia, è facile sostituire i medici di famiglia per la loro carenza. A Rubiera, fortunatamente, il servizio sarà invece garantito da altri due medici che subentreranno a Taglia, tra l’altro anche ex medico della Reggiana. Una notizia importante, annunciata dal sindaco Emanuele Cavallaro: "Il dottor Taglia ci ha tenuto a specificarmi che non è lui ad andare in pensione, ma la legge che lo costringe. Tiene ai suoi pazienti da medico di medicina generale del servizio pubblico e mai vorrebbe che pensassero che sia lui a lasciarli". Taglia non lascerà però Rubiera: continuerà infatti la sua attività da specialista nel suo ambulatorio in libera professione. "È ben noto – sottolinea Cavallaro – come sia uno dei medici dello sport più noti del territorio con diverse specializzazioni: credo sia impossibile per lui quantificare quante migliaia di atleti abbia visitato in carriera. Un pensiero particolare al dottore non lo possono non rivolgere i tifosi granata che ben se lo ricordano sulla panchina della Reggiana dalla massima serie alla massima difficoltà. Non posso che ringraziare profondamente il dottore per tutto ciò che ha dato alla nostra comunità in questi tanti anni. Medico di famiglia, di medicina generale, dell’assistenza primaria: il dottor Taglia in carriera ha fatto in tempo ad attraversare diverse riforme nominali". In queste settimane tutti i suoi pazienti hanno ricevuto o riceveranno una lettera dell’Ausl in quanto sarà necessario cambiare dottore. Per Cavallaro è legittimo "avere qualche preoccupazione visto che con la scarsità di medici che c’è sono tante le cosiddette ‘zone scoperte’ dove mancano proprio i medici di base. Rubiera e la sua casa della salute sono però un ambiente dove si viene ad esercitare volentieri. Sono infatti ben due i nuovi medici in arrivo dal 1 marzo: la dottoressa Jessica Nesci e la dottoressa Annarita Caroli. Da quella data sarà possibile scegliere tra loro o tra gli altri medici della casa della salute. La totalità dei cittadini di Rubiera in questo modo avrà il proprio dottore". I 1.500 i pazienti potranno effettuare il cambiamento tramite il fascicolo sanitario elettronico o al Saub di Rubiera o telefonando al 0522/850203 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.

Matteo Barca