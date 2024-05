Il medico Pascarella in campo: "Commercio e impegno per la Diga"

Sono stati Alessandro Aragona, presidente provinciale di Fd’I, e l’inossidabile Ivaldo Casali a presentare, l’altra sera al ristorante ’La Casa dei Bardi’ della Pianella, i componenti della lista "Centrodestra per Cavriago" che candida a sindaco il medico di medicina generale Giuseppe Pascarella. Originario della provincia di Caserta, 61 anni appena compiuti, sposato e padre di una bambina, lavora a Cavriago da 25 anni e vive a Montecchio. La sua passione per la politica ha radici lontane; è stato in gioventù consigliere comunale nel suo paese natale, Cervino. Prima di diventare medico di base ha lavorato anche come guardia medica, nel Pronto soccorso al Cardarelli di Napoli, e si è occupato di pediatria d’urgenza. "Negli ultimi anni ho notato che la situazione di Cavriago è andata peggiorando. Ho deciso di candidarmi con un profondo senso del dovere e spinto dall’affetto che provo per questa cittadina – ha spiegato Pascarella –. Sono pronto a dedicarmi a questa causa, insieme a un gruppo di persone unite dallo stesso fervore costruttivo. La visione che ho per il futuro di Cavriago si distingue dall’attuale panorama, che spesso dimentica le nostre radicate tradizioni, la nostra eredità culturale e le abitudini consolidate". Data la sua formazione, ha sottolineato la sua intenzione, qualora eletto, di valorizzare al massimo il ruolo del mondo dell’associazionismo e del volontariato. I punti del programma? "La sanità e la tutela delle persone fragili come gli anziani; maggiore sicurezza sul territorio; l’impegno per la realizzazione della Diga di Vetto, il commercio, la crescita delle imprese e un’attenzione particolare alle necessità dei giovani e degli anziani costituiranno i cardini del mio piano di governo del centrodestra. La mia totale disponibilità si estende a tutti gli imprenditori, artigiani, commercianti e lavoratori, senza pregiudizi né ideologie che hanno implementato e favorito lo sviluppo del nostro territorio per anni". I candidati consiglieri che corrono con lui sono Samanta Avallone; l’allevatore delle Vacche rosse Luciano Catellani; Marco Vecchi; Annalisa Ricchetti; Antonio Baglivi; Maurizio Barilli; Emanuela Tagliavini; Denis Pasku; Pierpaolo Avino; Angela De Lucia ed Ernesto Stefano Foroni.

Francesca Chilloni

Nina Reverberi