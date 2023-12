Il ’melting pop’ di Gazzè. E domani il genio di Elio

La rassegna musicale "Leggera" prosegue al teatro Valli, a Reggio, con altri nomi di primo livello nel panorama della canzone italiana.

Dopo il live della Pfm, in scena ieri, al teatro Municipale cittadino è atteso stasera Max Gazzè: "Il teatro è la casa di tutte le storie e questa sarà la mia", dichiara il noto cantautore, impegnato in un tour nei teatri tra Italia e Europa e un nuovo disco anticipato dal singolo "Che c’è di male". E la prossima primavera uscirà l’album di inediti "Amor Fabulas".

Max Gazzè ha in mente un progetto a tutto tondo che lo vedrà esibirsi anche sui palchi dei grandi teatri internazionali. Cresciuto tra Belgio, Francia e Inghilterra, Gazzè ha da sempre la naturale propensione a mescolare le sue radici italiane con le suggestioni musicali internazionali. Insieme ai suoi musicisti di sempre, l’artista sarà così impegnato con un tour che si preannuncia palcoscenico perfetto per i suoi suoni.

Gran finale domani sera, sempre al Valli, con Elio e le Storie Tese, a chiudere il loro tour teatrale del 2023, così come concluderanno la rassegna "Leggera", realizzata da Arci in collaborazione con la Fondazione in Teatri e il sostegno del Gruppo Hera, che nel 2023 ha proposto un cartellone di musica che ha coinvolto anche giovane Madame e la grande voce di Giorgia. Elio e le Storie Tese, in scena vestiti di bianco e avvolti da una scenografia studiata nel dettaglio, sanno raccontare il nostro tempo in modo affascinante e psichedelico. Si esibiranno Elio, Faso, Cesareo, Christian Meyer, Vittorio Cosma, Jantoman, Paola Folli, Mangoni.

Antonio Lecci