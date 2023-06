Il memorial Aineo Redo Gli amici in campo per il legale scomparso

Il primo memorial intitolato all’avvocato Aineo Redo se l’è aggiudicato la squadra dei carabinieri. Ma a vincere sul campo è stata soprattutto l’emozione di ricordare un legale stimato da tutti e venuto a mancare il 21 aprile 2022, a 48 anni. Redo, arrivato dall’Albania a bordo di uno scafo, approdò a Reggio e conseguì la laurea in Giurisprudenza alternando lo studio ai turni in fabbrica. Poi intraprese la professione forense, specializzandosi nella tutela dei diritti degli immigrati. La squadra granata ‘Duralex’, che raccoglie gli avvocati reggiani, ha organizzato per sabato scorso il primo memorial di calcio a undici a lui dedicato. Nel circolo Canalina si sono sfidate sei formazioni. Oltre alla ‘Duralex’, ha giocato la squadra mista del Tribunale, in maglia rossa, che comprende magistrati, personale del tribunale e militari della Finanza. Quella della polizia penitenziaria, in blu. Gli Amici Avvocup, che hanno radunato legali di Pordenone, uno di Pescara e anche amici di Redo che hanno voluto scendere in campo. E i canarini della squadra degli avvocati di Modena. Il figlio maggiore dello scomparso avvocato, Joni Redo, ha giocato nella Duralex al posto del padre come attaccante, indossando la sua maglia e segnando tre gol (nella foto è il secondo in piedi da destra). A fare il tifo la moglie di Aineo Redo, Linda, insieme al figlio minore Leo. E i suoi ex colleghi avvocati dello studio di via Malta. La squadra dell’Arma si è aggiudicata il torneo, che in finale ha battuto quella del tribunale 3 a 0; terza l’Avvocup, poi la Penitenziaria, la Duralex e gli avvocati di Modena.

"È stata una giornata bellissima – commentano i colleghi avvocati della Duralex – caratterizzata da tanta partecipazione per ricordare il nostro collega e amico che condivideva con noi la grande passione del calcio".

al. cod.