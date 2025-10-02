Il bivio di Yoox

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
ReggioEmilia
CronacaIl Memorial Giroldini regala un apparecchio al Franchini
2 ott 2025
CESARE CORBELLI
Cronaca
Il Memorial Giroldini regala un apparecchio al Franchini

Altre due donazioni alla Sanità reggiana grazie al Memorial Giroldini. Dopo i quattro elettrocardiografi consegnati a luglio alle Case della...

La foto ricordo scattata in occasione della donazione. «I cittadini – ricorda l’autorità sanitaria – sono i primi a godere di questa generosità»

Altre due donazioni alla Sanità reggiana grazie al Memorial Giroldini. Dopo i quattro elettrocardiografi consegnati a luglio alle Case della Comunità del Distretto di Castelnovo né Monti del valore complessivo di 7.600 euro, sono state donate nei giorni scorsi altre attrezzature al Santa Maria Nuova e al Franchini di Montecchio. Il Memorial Idea Giroldini, torneo di golf che ogni anno si svolge a inizio giugno al Circolo Matilde di Canossa, fin dalla nascita si è dato la missione di promuovere iniziative benefiche. La missione del torneo, giunto quest’anno alla 23ª edizione, é quella di raccogliere fondi da devolvere in maniera solidale in ricordo di Idea Giroldini, donna di notevole generosità e grande appassionata di golf e della mamma Linal. Oggetto della donazione sono una sonda lineare pediatrica e una pompa a siringa Tci per l’infusione di farmaci in anestesie e sedazioni complesse, per un valore complessivo di circa seimila euro al reparto di Anestesia e Rianimazione del Santa Maria Nuova e un ecotomografo digitale del valore di cinquemila euro all’Unità Internistica Multidisciplinare dell’ospedale di Montecchio. "Come per le edizioni precedenti – spiega Ovidio Cocconi, organizzatore del torneo - la donazione é stata resa possibile grazie al contributo economico di numerose imprese, molte del nostro territorio, che ogni anno sponsorizzano questo evento sportivo benefico condividendone in pieno la missione e grazie al generoso apporto di tanti amici. Grazie a tutti coloro, che unendosi a noi in questa iniziativa sportivo-solidale, anche quest’anno ci hanno consentito di raggiungere i nostri traguardi solidali". Arriva anche il ringraziamento dal Direttore del presidio ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova, Giorgio Mazzi: "Grazie di cuore alla famiglia Cocconi che da molti anni, tramite la Fondazione, promuove iniziative benefiche a sostegno della sanità locale. I professionisti nell’esecuzione delle procedure e i cittadini saranno i primi a trarne vantaggio".

Cesare Corbelli

