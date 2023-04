Il mercato contadino, le giostre, gli ambulanti: apre San Cassiano

Oggi, con l’attivazione del luna park, prende il via la fiera di San Cassiano, in centro a Novellara. Dalle 15, inoltre, il mercato contadino nell’area Borgonuovo, dove domani alle 10 inaugura una mostra di pittura, alle 10,30 in piazza viene inaugurata una unità mobile della locale Protezione civile. Alle 16,30 in sala civica la presentazione del libro "Storii mai cuntedi" di Sergio Subazzoli, in centro mercato ambulante ed espositori, oltre a una mostra di trattori. Domenica in piazza mostra del ricamo, spettacoli, animazioni varie, auto americane e d’epoca. Lunedì dalle 10 apre al pubblico il museo della civiltà contadina in rocca con visite pure all’acetaia comunale, in centro esposizione di moto, fitness, zumba, giochi di una volta, animazioni per bambini. Gli eventi proseguono anche il 4 maggio (giornata dedicata al patrono San Cassiano) con luna park, mercato ambulante, animazioni, il 5 maggio con il mercato contadino, sabato 6 e domenica 7 maggio con giostre, giochi antichi, mostra del ricamo, trattori, visite in rocca, antiquariato. E l’8 maggio la festa del bambino al luna park dalle 15,30 alle 21.