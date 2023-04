Il mercato coperto che fu "Meglio allora che adesso Eravamo una famiglia Grande occasione persa"

"Il nuovo mercato coperto? Ci sono stata e non ci tornerò". Un giudizio lapidario, quello di Stefania Zaniboni, titolare della storica cappelleria (oggi in via Emilia San Pietro) che l’indimenticato papà Giuseppe aveva gestito per 70 anni proprio all’ingresso della magnifica galleria liberty nel cuore della città.

"Non mi piace – motiva Stefania, che di quel luogo conserva tanti ricordi legati alla famiglia – perché vi avrei voluto trovare qualcosa che parlasse della nostra città, della sua storia gastronomica. E invece mi sembra un doppione dei Petali, un ritrovo freddo, pensato più per i ragazzini".

Zaniboni si aspettava un’offerta simile a quella "del mercato Albinelli di Modena, legata alle tipicità. Mi sembra un’occasione persa". Non che il resto del centro susciti un entusiasmo carioca: "C’è un irrisolto problema legato ai parcheggi, mentre sotto i portici c’è gente che dorme o che bivacca. Diciamo che non è più la Reggio nella quale mi rispecchio".

C’è un pizzico di nostalgia anche per il vecchio mercato coperto. "Noi commercianti eravamo tutti una famiglia. Ci siamo sempre voluti bene e siamo rimasti amici". Poi, all’inizio degli anni Novanta, lo sfratto: "Doveva esserci la ristrutturazione e ci hanno mandato fuori. Ognuno si è dovuto arrangiare".

Tra i commercianti del vecchio mercato coperto un posto di rilievo lo occupa Annalisa Zanella, vedova dell’indimenticato Tiziano Davoli. Tiziano Calzature era simmetrico a Zaniboni: ingresso, ma lato destro.

"Se posso essere sincera, senza nessun spirito polemico, trovo che il nuovo mercato sia incommentabile", dice Annalisa. Il riferimento è sempre lo stesso: il mercato Albinelli di Modena. "Una meraviglia. Pieno di prodotti tipici. Ti allarga il cuore. Ero entrata con un’amica per prendere un caffé, sono uscita con dei borsoni pieni di spesa. Io sono di Milano, a Reggio vivo da trent’anni. Ho fatto in tempo a vedere una città viva, piena di entusiasmo, con la gente che veniva in città pronta a fare acquisti. Se vado nel nuovo mercato coperto mi sembra di entrare in un aeroporto a cui manca l’accesso alla pista. Vorrei che i punti ancora vuoti fossero riempiti da prodotti locali, da cose tipiche nostre, ben presentate, non surgelate. Vorrei un bel bar e dei bei tavolini, un filo di musica, una libreria. Sono entrata e ho visto le piante finte. Mi sono detta: cos’è ’sta roba? E’ un peccato, perché la struttura era ed è bellissima. Speriamo. Speriamo che gli spazi vuoti vengano riempiti da prodotti più legati al territorio".

