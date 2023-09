Il Mercato coperto ci riprova. Ripartenza autunnale con la musica di Radio Bruno

Il Mercato coperto tenta di rilanciarsi quest’autunno tramite una serie di eventi con cui riempire la piazza interna di via Emilia San Pietro, appena ristrutturata per ospitare “Il Mercato Eat&Meet”.

La stagione degli eventi parte con un appuntamento importante che si svolgerà sabato 23 settembre a partire dalle 19.30 con il dj set di Radio Bruno che si prepara a far ballare tutti i visitatori de Il Mercato sulle note delle hit più amate dal pubblico, per offrire un’esperienza unica e da ricordare.

Inoltre, a “Il Mercato Eat&Meet” sono in programma per la stagione autunnale, a partire da domenica 24 settembre, dei Laboratori Kids dedicati ai più piccoli che, grazie ad una serie di appuntamenti che dureranno due mesi, potranno dare sfogo alla loro creatività e divertimento in compagnia.

E da settembre iniziano anche gli appuntamenti in collaborazione con On Art-Teatro San Prospero, contenitore culturale e di grande rilevanza sociale, diventato punto di riferimento della città per migliaia di persone. Si comincia con il Cabaret da martedì 26 settembre alle ore 20.30 con Davide Spadolà. Da lì, ci saranno 6 martedì con appuntamenti di comicità e musica completamente gratuiti, in cui tutti i presenti potranno vivere momenti divertenti in compagnia, gustando le offerte della nuova food hall di Reggio Emilia.

Ogni mercoledì del mese dalle ore 19.30, proseguono gli appuntamenti di Live Music con Open Stage: band e artisti emergenti hanno la possibilità di esibirsi sul palco de Il Mercato, grazie al “totem open stage” con impianto audio incorporato, che consente ai musicisti di settare la loro performance autonomamente. Gli artisti che si esibiranno e la data della loro performance saranno pubblicate sull’app Open Stage (www.theopenstage.it) e sui canali social de Il Mercato di Reggio Emilia.

Matteo Bartoli, Presidente dell’Associazione On Art e Direttore artistico del Teatro San Prospero, dichiara: "On Art, ha stretto una collaborazione tra due luoghi storici del centro di Reggio Emilia: Il Teatro San Prospero e il rinnovato Mercato Coperto. Grazie alla volontà della nuova proprietà de Il Mercato Eat&Meet e al vicinissimo teatro gestito dall’Associazione, una serie di eventi artistici accompagneranno le famiglie e i ragazzi fino alla fine del 2023. Abbiamo creato e pianificato un cartellone che possa interessare e richiamare un pubblico eterogeneo. La vicinanza tra le due strutture ci è sembrato il modo migliore per poter offrire ancora più intrattenimento per la città".