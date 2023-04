Il ’mercato coperto’ è un cantiere Tra nove giorni l’inaugurazione

Una lotta contro il tempo. Nove giorni di lavoro matto e disperatissimo.

L’ex mercato coperto di via Emilia – che si appresta a rinascere sotto le insegne de ’Il Mercato Eat & Meet’ (mangia e incontra) – vivrà ore di grande frenesia. Basta dare una sbirciatina da piazza Scapinelli, cioé dal retro. Gli interni hanno ancora l’aspetto di un ordinatissimo, immacolato cantiere. Nessuna traccia degli arredi e delle attrezzature. E l’inaugurazione, annunciata per il 20 aprile, incombe.

Ma al di là delle fatiche del rush finale, cosa troveremo sotto le splendide vetrate liberty della storica struttura?

Nonostante il riserbo imposto dalla proprietà, qualcosa comincia a trapelare.

Tra i 17 punti vendita troveremo un ristorante di sushi, un altro di poké (piatto tipico della cucina hawaiana che ha preso piede tra i più giovani), una grande gelateria.

Sarà presente un locale che si è costruito un’ottima fama con la cucina tradizionale e gli hamburger, mentre è sfumato l’accordo con un grande produttore di torte salate.

Ovviamente per esprimere un giudizio occorrerà attendere l’inaugurazione e l’ufficialità dei nomi; al momento però la galleria non pare destinata ad ospitare, in modo preponderante, le golosità della nostra tradizione culinaria.

Del resto bisogna mettersi nell’ottica di chi ha investito sull’operazione: se il mercato chiede sushi e poké bisogna offrire sushi e poké, con buona pace delle bandiere di casa nostra.