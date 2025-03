Il Mercato Coperto rilancia: "Spazi o corner gratuiti per associazioni ed enti di promozione della città"

"Siamo pronti a mettere a disposizione, gratuitamente, spazi o corner di promozione per le associazioni territoriali". Un cambio di passo per rilanciare il Mercato Coperto di Reggio. Daniele Menozzi, amministratore delegato di Rei Consulting che gestisce il ‘Meet&Eat’ della galleria di via Emilia San Pietro, annuncia il primo passo di una svolta alla quale si lavora da inizio anno per avvicinare maggiormente il tanto criticato luogo alla tradizione e alla città.

"Stiamo cercando di coinvolgere le realtà territoriali a 360 gradi – spiega Menozzi – E di mettere a disposizione eventuali iniziative qualificate che si possono svolgere all’interno del mercato. Vogliamo ascoltare e contattare tutta la città, richiamando le associazioni e gli operatori locali che desiderano avere uno spazio con diverse declinazioni. La vocazione principale resta sempre quella del food, ma non solo".

L’obiettivo, prosegue Menozzi, "è quello di creare un punto di incontro polifunzionale al Mercato Coperto, che funga anche da promozione territoriale. È chiaro che chi è interessato ad insediarsi con un’attività economica nei nostri spazi, dovrà confrontarsi con noi con una trattativa, ma per le associazioni – come possono essere di volontariato o di promozione – se possiamo dare indirettamente un contributo lo facciamo volentieri e non chiederemo certo un affitto". Insomma, un modo per venire incontro alla città che i gestori del Mercato Coperto stanno studiando per ampliare la platea dei fruitori, dare slancio ed entusiasmo ad un luogo strategico che doveva essere un fiore all’occhiello al centro della strategia di rilancio dell’esagono.

Menozzi infine, seppur tenendo le carte coperte, dice: "A breve ci saranno delle novità in termini di attività che presto apriranno nei nostri spazi. In questo momento siamo pienamente impegnati a gestire e promuovere con fiducia il Mercato". Da ultimo preferisce non commentare le ultime vicissitudini dopo che la società portoghese Sonae Sierra, fino all’anno scorso partner del progetto, ha lasciato la barca vendendo per un euro le proprie quote alla stessa Rei Consulting. "Ci sono aspetti imprenditoriali che non possiamo rivelare – chiosa Menozzi – Quando sono arrivati, c’erano diverse ipotesi d’accordi comuni che poi abbiamo deciso insieme di raggiungere".

dan. p.