Il mercato coperto si rilancia. A breve l’inaugurazione di un Mediaworld Smart

Al mercato coperto ’Eat&Meet’ di via Emilia San Pietro apre un nuovo spazio. Nel giro di poche settimane è prevista l’inaugurazione del Mediaworld versione ’Smart’ – più piccolo rispetto alle grandi dimensioni che siamo abituati a vedere nei grandi centri – negli spazi della galleria commerciale del centro storico. A due anni dall’inaugurazione del mercato coperto – non proprio un biennio felice a livello di successo – la gestione prova a risollevarlo e a rilanciarlo. Sbarca così uno dei negozi hi-tech più apprezzati e mainstream, nella parte di galleria che si affaccia su piazza Scapinelli.

Un approdo sul quale punta molto Daniele Menozzi, l’amministratore delegato di Rei Consulting – la società che gestisce il mercato – che sta lavorando ad una sorta di rivoluzione dell’offerta anche dopo il divorzio a inizio anno con la società di investimento portoghese Sonae Sierra, partnership che non aveva dato i frutti sperati.

Mediaworld aveva chiuso il suo grande magazzino a fine dello scorso anno al centro commerciale ’I Petali’. In primis perché aveva colto al volo un’occasione di acquisto di un capannone in via dei Gonzaga, quindi in un edificio di sua proprietà e senza l’onere di un affitto degli spazi alla gestione del centro in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, adiacente allo stadio. Ma in secondo luogo, stando alle voci che si sono rincorse per mesi, anche a causa dei troppi furti subiti e scorribande di baby gang o giovani criminali.

Il format destinato al mercato coperto sarà in versione ’smart’, una tipologia classica che l’azienda di rivendita di elettrodomestici e oggetti tecnologici offre solitamente nei centri storici. Insomma, si potrà trovare tutto il necessario con una vasta gamma di accessori tra telefonia e computer. Ma anche vari oggetti per la casa. Una scommessa che l’azienda si augura di vincere anche in un centro storico come Reggio.

dan. p.