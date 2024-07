Il mercato della Regia si accende. Momo Varela pronto a fare le valigie

L’eroe di Cesena è pronto a lasciare il granata. Momo Varela, l’attaccante portoghese che nel febbraio del 2023 al ‘Manuzzi’ siglò il gol che valse un bel pezzo di promozione, è infatti pronto per una nuova avventura lontano da Reggio.

Su di lui è forte il pressing del Catania di mister Toscano che in Serie C sta allestendo uno squadrone per provare a vincere il campionato e salire subito di categoria. Nella prima stagione in Serie B con mister Nesta, il classe ’98 ha giocato pochissimo (843’ totali) e la prospettiva di un’altra annata ai margini della rotazioni (questa volta con Viali) sta spingendo il suo entourage e la Reggiana stessa – che è proprietaria del ‘cartellino’ fino al 2026 – a cederlo per ‘valorizzarlo’. La formula più probabile è infatti quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto subordinato a determinate condizioni (presenze, reti ed eventuale promozione).

Il calciatore – che ha nella velocità in progressione la propria arma migliore – è corteggiato anche da altri club di Serie C, ma in questo momento quella dei siciliani sembra essere la proposta più intrigante e la trattativa è ben avviata.

In ogni caso, la cessione di Varela potrebbe essere solo il primo segnale di quello che sarà un profondo restyling del reparto attaccanti. Con la valigia pronta, infatti, c’è anche Stefano Pettinari che è stato richiesto dal Trapani e che lascerà certamente la nostra città per una nuova esperienza. L’attuale ingaggio (molto oneroso…) del centravanti romano potrebbe essere un ostacolo per eventuali acquirenti ed è quindi possibile che ci voglia ancora un po’ di tempo per sbloccare la questione.

Ieri poi da Cosenza è rimbalzata la voce di un interessamento dei ‘lupi’ per Cedric Gondo: la Reggiana non ha preventivato un suo addio, ma è chiaro che di fronte a proposte significative si metterebbe attorno ad un tavolo ad ascoltare.

Sembra sempre più vicino, invece, il ritorno in granata di Filippo Romagna. Il difensore che è di proprietà del Sassuolo dovrebbe infatti vestire nuovamente la maglia granata e fare coppia con Andrea Meroni che ha firmato un biennale dopo l’addio al Cosenza.

Resta solo da capire se Romagna riabbraccerà la Reggiana con la formula del prestito oppure se arriverà a titolo definitivo, magari ‘spalmando’ l’ultimo anno di contratto e allungando l’accordo fino al 2026. Sulle performance del giocatore non ci sono assolutamente dubbi, ma a condizionare ogni ragionamento sono soprattutto i diversi acciacchi che si trascina dietro nonostante la giovane età (è un classe ’97) e che anche nella stagione appena conclusa gli hanno permesso di scendere in campo solo per 15 partite tra campionato (13 per 1038 minuti) e Coppa Italia (2 per 180’). Non tornerà invece Janis Antiste per il quale il Sassuolo sta cercando acquirenti tra Francia e Olanda.