"Il mercato deve tornare in centro storico"

"Ci auguriamo che in Comune torni il buonsenso per riportare il mercato settimanale ai livelli qualitativi del periodo pre-Covid quando i banchi erano in centro". A sostenerlo è Gianluca Cocchi, noto ambulante e presidente dell’associazione ‘I Mercanti dell’Unione’. Anche Cocchi è favorevole al ritorno del mercato nel centro storico di Scandiano. L’assessore al commercio Silvia Venturi aveva rimarcato che la proposta di "riportare il mercato nella sede precedente, avanzata dalla minoranza, non è soltanto impossibile a norma di legge, ma anche irrazionale".

Cocchi spiega che nel 2020 una Pec del Comune "precisava che lo spostamento era da considerarsi temporaneo. Proprio a fronte di questo spostamento ritenuto dagli ambulanti ingannevolmente temporaneo, molti colleghi al momento della scelta del posto hanno fatto valutazioni diverse rispetto ad un eventuale posizionamento definitivo. Per quanto riguarda il sondaggio a cui fa riferimento l’assessore Venturi, sottolineando il risultato maggioritario degli ambulanti di rimanere nella postazione attuale, sarebbe il caso di ripeterlo".

"È stato dimenticato di dire che non tutti l’hanno ricevuto – aggiunge – e la formulazione del testo poco chiaro è stata contestata immediatamente, dal momento che la scelta era tra rimanere nella location attuale o in una non ben precisata in centro".

Sul tema della sicurezza sollevato da Venturi, Cocchi osserva che esiste una "delibera comunale del 2016 che già alcuni rappresentanti di parte degli ambulanti del mercato avevano presentato al sindaco, e in cui si dichiara chiaramente e senza equivoci che in virtù di apposite modifiche la via principale del mercato e fiere di Scandiano, Corso Garibaldi in particolare, è stata messa in completa sicurezza rispettando il decreto ministeriale del 12/03/2014".

"Venturi parla di irrazionalità – dice il commerciante – nel tornare in centro, ma è stato razionale non accorgersi dello sfascio del mercato dal momento dello spostamento logistico e la nascita di mercati straordinari ormai ogni mese? È stato razionale sistemare colleghi vicino ai bagni pubblici per quattro anni non trovando soluzioni fino a farli chiudere? Si continua a raccontare falsamente di una insicurezza che le carte dicono non esistere, o ad attaccarsi ad un sondaggio farlocco".

