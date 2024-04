Il mercato di Coldiretti: "Una vetrina in centro per il nostro buon cibo"

"Un punto d’incontro, nel centro storico, di persone che desiderano il contatto diretto con gli agricoltori".

Così, Coldiretti, descrive il mercato coperto che aprirà presto in centro a Reggio, al civico 23B di corso Garibaldi, come anticipato ieri dal Carlino.

"Un luogo dove troveranno casa i produttori agricoli di Coldiretti del territorio reggiano – prosegue l’associazione –. Ma anche un luogo di incontro, condivisione, relazione, educazione ad una alimentazione salutare e di stagione, un progetto di sviluppo dell’agricoltura distintiva di prossimità, che promuove la cultura del buon cibo locale. Qui i cittadini potranno scegliere la propria spesa condividendo anche un importante segnale di attenzione al proprio territorio, alla sostenibilità ambientale e all’economia locale".

L’intento di Coldiretti è quello di dare alle aziende agricole del territorio una vetrina in centro città dove presentare le loro eccellenze, incontrare i consumatori, raccontare il loro lavoro e presentare i loro prodotti, con tutte le peculiarità che li contraddistinguono.

"Il mercato, che a Reggio si chiama Mercato di Campagna Amica del Tricolore – commenta il direttore di Coldiretti Reggio, Alessandro Corchia – è frutto di un lungo percorso, già concretizzato in molte altre città anche della nostra regione, che finalmente prende corpo. In corso Garibaldi si uniranno sotto lo stesso tetto tanti produttori agricoli per offrire in vendita diretta, in centro città, i prodotti del territorio reggiano". "È stato scelto il nome ‘del Tricolore’ – precisa Corchia – per due motivi: come omaggio al simbolo della nostra città e come emblema della battaglia di Coldiretti forza amica del paese per evidenziare l’origine in etichetta dei prodotti alimentari, in Italia ed in Europa".

"Solo chi è già abituato ad acquistare direttamente dall’agricoltore – dichiara il presidente di Coldiretti, Matteo Franceschini – sa che dietro ogni prodotto ci sono caratteristiche molto specifiche determinate da fattori esterni come la stagione, le temperature, l’umidità e altri più interni legati ai processi produttivi stessi. È l’insieme di tutti questi aspetti che rendono il prodotto agricolo sempre una scoperta".

"Al mercato di Campagna Amica ci sono i prodotti agricoli con le loro storie – continua Franceschini – e dietro ogni prodotto c’è il lavoro dell’agricoltore. Per questo il mercato del Tricolore è l’occasione di scoprire il nostro territorio attraverso i suoi più fidati custodi, le aziende agricole e agrituristiche, ed è anche una grande opportunità imprenditoriale per le nostre aziende".

Con il nuovo mercato coperto – conclude la Coldiretti reggiana – "vogliamo promuovere l’adeguato riconoscimento sociale, culturale, ambientale ed economico del ruolo dell’attività agricola".

Presto verrà comunicata la data dell’inaugurazione, che dovrebbe avvenire entro maggio.