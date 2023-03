"Il mercato di Guastalla rischia di morire"

Da tempo il mercato ambulante di Guastalla ha perso parte della sua "attrazione", con ampi spazi che restano vuoti, in particolare il sabato mattina, soprattutto nell’area di piazza della Repubblica. Ieri, addirittura, un ampio spazio della piazza era utilizzato da alcuni bambini per… giocare a calcio, tra il banco dell’abbigliamento, quello dei fiori e la rosticceria. Una situazione "desolante", che non è certo in grado di attirare potenziali clienti. A farne le spese, ovviamente, sono i commercianti titolari delle attività che lavorano al mercato.

Tra loro anche Andrea Ferioli, da diversi anni attivo con la sua famiglia nella gestione del banco della rosticceria, tra i più frequentati soprattutto verso l’ora di pranzo, ma con un numero di clienti decisamente inferiore rispetto alle reali potenzialità di quell’area. "Da tempo – conferma Ferioli – notiamo un calo di interesse verso il mercato di Guastalla: non solo da parte dei cittadini ma anche dei commercianti. Spesso non si presentano neppure i commercianti di origine straniera, che solitamente occupano volentieri queste aree pubbliche del mercato". E lo sguardo volge verso la piazza, in gran parte deserta, dove ieri mattina erano aperti solo alcuni dei banchi che solitamente occupano l’area pubblica.

Tanto che alcuni ragazzini, in tarda mattinata, hanno potuto tranquillamente utilizzare un ampio spazio per scambiare alcuni passaggi con un pallone, in un "vuoto generale".

"Ho chiesto più volte – aggiunge Ferioli – che qualche amministratore pubblico di Guastalla potesse venire qui a fare un giro, per parlare con noi, per capire effettivamente la realtà di questo mercato, che rischia di morire, con tanti spazi liberi che nessuno vuole occupare. Io lavoro anche su altre piazze, tra il Reggiano e la provincia di Parma. Posso dire che ci sono realtà molto più piccole, come ad esempio Boretto, in cui si lavora molto di più, con tutti gli spazi occupati, con un mercato che ha la capacità di attirare l’interesse delle persone.

Qui a Guastalla, invece, si lavora con molta più fatica".

Di recente il dibattito sul mercato guastallese si era manifestato anche sui social locali, con vari botta e risposta tra critiche e difese degli operatori commerciali. Resta comunque la realtà del mercato di una cittadina importante che ha bisogno di essere riqualificato e rilanciato al più presto.

Antonio Lecci