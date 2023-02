Il mercato di Puianello si allarga

Aumentano i banchi al mercato settimanale del sabato di Puianello. Oggi sarà aperta una nuova area del mercato situata in via Taddei che si aggiungerà a quella attuale. Il mercato di Puianello è un punto di riferimento per tante persone. Per il Comune si tratta di una "bella novità per Puianello e i fruitori del mercato settimanale". L’area nuova prevede la presenza di due produttori agricoli e di cinque banchi tra i quali una rosticceria e una gastronomia. L’obiettivo dell’amministrazione di Quattro Castella è quello "di rilanciare – spiegano dal Comune – il mercato di Puianello, arricchendolo di banchi con nuovi prodotti, in un contesto commerciale di frazione già assortito con la presenza di bar, gelaterie, gastronomie, negozi di ferramenta, abbigliamento, articoli sportivi, biancheria, calzature, oreficeria, tabacchi, giornali e servizi come la farmacia, le poste, assicurazioni, acconciatori". Una gamma completa di attività al lavoro con l’amministrazione comunale per programmare iniziative ed eventi che rendano il sabato mattina puianellese ancora più ricco ed attrattivo. Un progetto che inizia da Puianello con l’intenzione del Comune di replicarlo pure in occasione di tutti i mercati settimanali del territorio. Il sindaco Alberto Olmi esprime soddisfazione per le novità proposte a Puianello: "E’ una scommessa – rimarca il primo cittadino – per essere più attrattivi al mercato del sabato in cui aumenteranno i banchi. Non siamo sicuri di riempire subito i nuovi spazi, ma la trasformazione è stata intrapresa in collaborazione con i commercianti del paese. Ringrazio, per l’importante risultato raggiunto, Andrea Iori (responsabile area affari generali e attività produttive del Comune) e Giuseppina Tambaro dell’ufficio attività produttive". Olmi annuncia inoltre che il Comune è al lavoro "per rivedere la disposizione degli altri mercati di Montecavolo e Quattro Castella che, rispetto a quello di Puianello, sono più grandi".

Matteo Barca