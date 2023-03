"Il mercato è in difficoltà Servono eventi di richiamo"

Commercianti ambulanti e operatori in sede fissa pronti a unirsi per promuovere eventi in modo congiunto per poter rivitalizzare il centro storico, in particolare nel giorni del mercato ambulante a Guastalla, dopo che sono emerse evidenti difficoltà e un calo dell’interesse della clientela, con ampi spazi di piazza della Repubblica che restano vuoti, in particolare il sabato. Nei giorni scorsi alcuni commercianti ambulanti si sono riuniti per discutere della vicenda. E non è mancata la proposta di promuovere eventi pubblici nelle mattinate di mercato, che possano coinvolgere soprattutto le scuole, i bambini, i giovanissimi e, ovviamente, le loro famiglie. Eventi che possano "far tornare gente al mercato", potenziando l’attrazione di questi spazi, che in un passato neppure troppo lontano rappresentavano un punto di riferimento importante per i cittadini di un vasto territorio. E dopo che pure da alcuni operatori del commercio fisso sono emerse simili difficoltà, legate alla situazione generale del centro a Guastalla, si stanno cercando delle possibili soluzioni che possano coordinare tutti gli operatori economici, intenzionati a fare "fronte comune" per tentare di rivalorizzare il cuore della cittadina della Bassa, dove sono numerosi gli edifici non utilizzati, con vetrine vuote e i cartelli "affittasi" o "vendesi" che ormai sono parecchio diffusi. Si stanno cercando soluzioni che possano far tornare anche Guastalla come un "centro commerciale naturale all’aperto" in cui non trovino posto solamente uffici oppure sedi di aziende di soli servizi.

Antonio Lecci