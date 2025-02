Il Mercato torna ’in patria’. Rei proprietaria al 100%: "Fiduciosi nel progetto"

Italia 1 - Portogallo 0: tutte le quote de ’Il Mercato’ vanno alla Rei Consulting. Prima l’80% era nelle mani di Sonae Sierra Italy, branca della multinazionale portoghese specializzata in centri commerciali, mentre la reggiana Real Estate Italia, fondata da un grupo di ex manager Coopsette e specializzata in sviluppo e gestione di progetti immobiliari complessi, aveva il 20%. La storica struttura del centro torna dunque sotto un’unica bandiera Tricolore, con la speranza che riesca davvero a fare il passo decisivo verso una versione più ’mangereccia’.

"Aperto nell’aprile 2023, “Il Mercato” ha restituito alla città un edificio storico grazie a un’attenta riqualificazione, generando oltre 100 posti di lavoro e contribuendo al rilancio del centro storico con nuovi operatori nazionali e internazionali" si legge nella nota in cui Rei tira le fila di questi primi anni.

Sul sentore internazionale, questo va detto, non ci sono dubbi. Proprio la distanza siderale da qualsiasi concetto nostrano è stata motivo di diversi malumori tra i cittadini. "Questa operazione rappresenta un atto di fiducia nel progetto e nella sua capacità di generare valore per la città" puntualizza dunque Daniele Menozzi, Amministratore Delegato di Rei. "Il nostro impegno sarà focalizzato sul consolidamento e sullo sviluppo de ‘Il Mercato’" con "un piano di crescita che prevede il potenziamento dell’offerta commerciale, il lancio di nuovi format di intrattenimento e il rafforzamento delle iniziative culturali ed enogastronomiche".

Agli esordi de Il Mercato venne annunciato a gran voce un milione di presenze all’anno, ma la realtà dei numeri ha dato una risposta molto dura a certe ambizioni. Dopo tante peripezie, chissà che questo sperato ritorno alla tradizione non si avveri sul serio. In un contesto tra l’altro, quello del centro storico, che dal punto di vista commerciale avrebbe proprio bisogno di una bella spinta.

g.ben.