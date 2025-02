Il Mercato volta pagina. Daniele Menozzi, ad Rei:: "Ci sarà più tradizione. Sierra? Accordo previsto"

di Giulia Beneventi

Si potrebbe definire un divorzio consensuale, senza porte che sbattono, quello avvenuto tra la reggiana Rei Consulting e la portoghese Sonae Sierra. A precisarlo è Daniele Menozzi, ad della Real Estate Italia che ora detiene il 100% delle quote de Il Mercato. La società ’di casa’ porta così sotto la sua ala anche l’80% che fino a poco fa era della multinazionale straniera, con lo studio commerciale Ppi & Partners come advisor per gli aspetti fiscali e finanziari dell’acquisizione. "Era un accordo già previsto da quando abbiamo siglato il primo, due anni fa" (Il Mercato inaugurò nel 2023, ndr).

Menozzi, come è stata maturata questa decisione?

"Di comune accordo, abbiamo ritenuto che ci ricedessero le loro quote. Vorrei chiarire subito: è anche grazie al gruppo Sonae Sierra se negli ultimi tre anni si è arrivati a 6 milioni di investimento su una struttura pubblica, trasformando un luogo allora chiuso come si presenta ora. Parliamo della riqualificazione di un immobile di particolare pregio architettonico e di una decina di attività nuove arrivate in centro storico".

Quindi, potremmo dire, l’idea era fin da subito quella di partire insieme e poi andare ognuno per la sua strada?

"Che ci fosse una fase di start up in cui reciprocamente ci saremmo conosciuti e avremmo operato insieme, era stabilito fin dal principio. Il coinvolgimento di Sonae Sierra ha dato slancio non solo sotto il profilo finanziario ma anche del know how. Da reggiani, è un progetto a cui tieniamo particolarmente. Perciò già allora è stata preziosa la possibilità di fare i primi investimenti impegnativi".

Ed eccoci qua, ora avete il 100% delle quote. Soddisfatti?

"Noi ci sentiamo sinceramente parte di un progetto più complessivo di qualità della città. Al di là dell’aspetto puramente imprenditoriale, è il nostro contributo concreto nella valorizzazione del centro e delle attività commerciali. Nella situazione in cui siamo, dieci nuove attività in centro non sono poche...poi possono piacere o non piacere, siamo molto consapevoli che c’è ancora tantissimo da fare".

Arriviamo a un altro tema, quello della mancanza di un’offerta tradizionale. Questa ’fase 2’ ci soprenderà?

"Chiaro, l’offerta merceologica deve coprire tutti i gusti e mantenere il suo equilibrio, ma non mancherà la tradizione reggiana - e non mi riferisco solo al settore gastronomico, o della ristorazione in generale. Il tema della reggianità, va detto anche questo, non è una nostra scelta imprenditoriale ma attiene anche alla vocazione degli imprenditori privati".

Ovvero lo spazio c’è, ma serve chi sia disposto a prenderlo?

"Noi mettiamo a disposizione gli spazi e abbiamo mano libera rispetto alla selezione delle attività che si insediano a Il Mercato, ma ripeto, va mantenuto un equilibrio merceologico. La nostra offerta è rivolta a tutti, quindi anche a chi preferirebbe avere un mercato d’impronta più reggiana: le condizioni affinché questo avvenga non mancano".