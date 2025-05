"Il merito va solo a squadra e mister"

Non le manda a dire Franco Grassi, 69 anni "circa", come dice ironizzando. "Il merito va dato solo ed esclusivamente a Dionigi e ai giocatori. Non alla società perché a gennaio hanno indebolito la squadra prendendo calciatori non all’altezza come Sosa. E poi non è stato rimpiazzato Okwonkwo. Per l’anno prossimo spero che arrivi una nuova proprietà che possa darci più stabilità per il futuro. Ma ripartendo da Dionigi dato che si è meritato la riconferma, come da contratto. Ma bisogna rifare la squadra perché la rosa è corta specie in difesa che soffre spesso i calci da fermo e concede troppe occasioni. E soprattutto occore cambiare direttore sportivo, Pizzimenti non va bene. Serve un dirigente più esperto".