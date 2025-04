Il micio Fonzie si è ripreso. Presto tornerà in libertà

GUASTALLASi è salvato Fonzie, il gatto che alcune settimane fa era rimasto bloccato a lungo in una tagliola in metallo, collocata da qualcuno nell’area della colonia felina a Solarolo di Guastalla. Ha rischiato di provocare il peggio quella tagliola, strumento utilizzato prevalentemente nella caccia per la selvaggina e storicamente dispositivo letale per i soldati in trincea nella Prima Guerra Mondiale, anche perché in quell’area transitano persone in passeggiata e bambini. Per fortuna l’intervento di due volontari della colonia ha permesso di portare soccorso al gatto, poi sottoposto alle cure del veterinario Lorenzo Gorni, il quale ha cercato di non amputare del tutto la zampa gravemente ferita. Il gatto è stato chiamato Fonzie proprio perché con l’unico dito rimasto sembra imitare il gesto di saluto del popolare personaggio di "Happy Days".Il micio si trova ancora sotto cure mediche, ma dovrebbe essere liberato in questi giorni, per essere sistemato in luogo sicuro, sempre monitorato dai volontari. Mentre proseguono le indagini per risalire al responsabile dell’attivazione della tagliola.